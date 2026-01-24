عامر عامر: الانضمام للأهلي كان "هيفرق كتير" في مسيرتي.. والشناوي حارس مصر الأول

أكد عامر عامر حارس مرمى نادي غزل المحلة الحالي وإنبي السابق، أن تواجد اللاعب في ناديا الأهلي أو الزمالك يدعم فرصه بالتواجد في منتخب مصر، مصيفا: المدربون ينظرون للاعبي الأندية الآخرى بنظرة مختلفة، وهذا ليس رأيي فقط بل رأي الجماهير ووسائل الإعلام، لو كنت لاعبًا للأهلي أو الزمالك لتواجدت في منتخب مصر لأطول فترة ممكنة، لكن لا أحد يعرف أين النصيب وإلى ماذا سيسير بك، الأهم حاليًا هو إنهاء مسيرتي مع كرة القدم المصرية بشكل يليق بي وباسمي وتاريخي.

وتابع "عامر" في تصريحات لبرنامج نجوم دوري نايل مع أحمد المصري عبر إذاعة أون سبورت إف إم: حزنت بسبب فشل انتقالي للأهلي، اللعب للأحمر كان حلمًا منذ الصغر، الأمور توقفت تمامًا بعد أن كان كل شيء قد انتهى بشكل شبه رسمي، تغيير الأجهزة الفنية ومشاكل الإدارة الحمراء وظروف الإصابة ربما هي أهم أسباب عدم ارتداء قميص نادي القرن.

وأضاف لاعب إنبي السابق: لم أتوقف عند لقطة فشل انتقالي إلى الأهلي، واصلت العلاج والتأهيل من الإصابة، عدت وتألقت مع الإنتاج الحربي، ثم انتقلت إلى سيراميكا كليوباترا بعقد لمدة 3 سنوات كانت رائعة، أضفت للنادي الكثير، وكذلك أضاف لي النادي الكثير.

وواصل لاعب غزل المحلة الحالي: التواجد في الأهلي كان سيمنحني فارقًا كبيرًا في مسيرتي الكروية، أي لاعب يتمنى اللعب في الأهلي أو الزمالك، الأحمر باسمه الكبير وتاريخه العريق لو لعبت له يومًا واحدًا ستبني على ذلك سنوات طوال، لكن رغم ذلك اسمي كبير في الدوري المصري الممتاز، صنعته بمجهود كبير وبتوفيق الله سبحانه وتعالى وبدعاء والدي ووالدتي.

وقال: أعتقد الانتقال إلى الأهلي حاليًا أمر صعب للغاية، الأحمر يبحث عن حراس مرمى صغار السن، مثل محمد سيحا حارس مرمى المقاولون العرب السابق، والذي أتنبأ له بأنه سيكون حارس مرمى منتخب مصر في المستقبل، وهو مع مصطفى شوبير وحمزة علاء مستقبل حراسة المرمى في القلعة الحمراء.

وأنهى عامر عامر حديثه: اللاعبين صغار السن مطلوبون حاليًا في الأندية الكبيرة، محمد الشناوي رقم 1 في مصر، و هو حارس مرمى كبير ويؤدي بشكل جيد، عامل السن يمنحه فارقًا كبيرًا عن شوبير وسيحا وعلاء، خبراته أكبر منهم كثيرًا، أتمنى أن يبني الأهلي بحراس مرماه قاعدة لحراس مرمى منتخب مصر لعشرات السنوات القادمة.