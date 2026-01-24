قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

الزمالك تحت حصار فيفا.. 10 إيقافات تضع الأبيض في قاع القائمة العالمية

القسم الرياضي

يعيش نادي الزمالك واحدة من أكثر فتراته تعقيدًا على الصعيدين المالي والقانوني، بعدما بات مجلس الإدارة مطالبًا بتدبير سيولة مالية تقدر بنحو 2.5 مليون دولار، من أجل إغلاق عدد كبير من القضايا العالقة أمام الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» والمحكمة الرياضية الدولية.

وتأتي هذه الأزمة في توقيت بالغ الحساسية، إذ ترتبط بشكل مباشر برفع عقوبة إيقاف القيد المفروضة على النادي، والتي تحول دون تدعيم صفوف الفريق بعناصر جديدة، وسط حالة من القلق والترقب بين جماهير القلعة البيضاء.

10 ملفات مفتوحة وديون متراكمة

وتتنوع القضايا المرفوعة ضد الزمالك ما بين مستحقات مالية للاعبين سابقين، وتعويضات لأجهزة فنية رحلت عن النادي، فضلًا عن التزامات مالية متأخرة لأندية خارجية نتيجة صفقات لم يتم سداد كامل قيمتها.

ويتصدر اسم التونسي فرجاني ساسي قائمة المطالبات المالية، حيث يطالب بمبلغ يصل إلى 550 ألف دولار، بينما يأتي بعده الجهاز الفني السابق بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، الذي يطالب بالحصول على 120 ألف دولار، إلى جانب 60 ألف دولار لمساعديه الثلاثة.

كما لا تزال مستحقات السويسري كريستيان جروس قائمة بقيمة 145 ألف دولار.

وعلى مستوى الأندية، تمثل قضية نادي أوليكساندريا الأوكراني العبء الأكبر على الإدارة، إذ يطالب بمبلغ 800 ألف دولار من صفقة خوان بيزيرا، فيما تشمل القائمة أيضًا مطالبات نادي نهضة الزمامرة المغربي بقيمة 250 ألف دولار، ونادي إستريلا البرتغالي بـ200 ألف يورو، إلى جانب نادي شارلروا البلجيكي الذي يطالب بـ170 ألف يورو من صفقة انتقال الفلسطيني عدي الدباغ.

خيارات محدودة وإدارة تبحث عن حلول

وتحاول إدارة الزمالك في الوقت الراهن إيجاد حلول عاجلة للأزمة، سواء من خلال توفير موارد مالية طارئة أو الدخول في مفاوضات لتقسيط وجدولة المستحقات، في محاولة لتخفيف الضغط القانوني المفروض على النادي.

ويمثل استمرار إيقاف القيد عائقًا حقيقيًا أمام طموحات الفريق محليًا وقاريًا، خاصة في ظل الحاجة إلى تدعيم بعض المراكز الحيوية خلال الفترات المقبلة.

وتشير المؤشرات الحالية إلى أن الزمالك بات أمام خيار وحيد يتمثل في الوصول إلى تسوية شاملة لكافة القضايا، لتفادي الدخول في دوامة من العقوبات التصاعدية، التي قد تمتد إلى خصم نقاط من رصيده في الدوري أو الوصول إلى مرحلة التجميد الرياضي الكامل.

الزمالك في قائمة الأندية الأكثر معاقبة عالميًا

بوصول عدد القضايا إلى 10 ملفات، أصبح الزمالك ضمن قائمة الأندية الأكثر تعرضًا لعقوبات إيقاف القيد على مستوى العالم، متساويًا مع عدة أندية أخرى، في حين يتصدر القائمة أضنة ديمر سبور التركي بـ29 قرار إيقاف، يليه أنقرة جوتشو بـ26، وياني مالاطيا سبور بـ24.

قائمة الأندية الأكثر معاقبة عالميًا

أضنة ديمر سبور — 29 إيقاف

أنقرة جوتشو — 26 إيقاف

ياني مالاطيا سبور — 24 إيقاف

ألتاي سبور — 20 إيقاف

سويفت هيسبيرانج — 14 إيقاف

سان خوسيه — 13 إيقاف

دينيزلي سبور — 11 إيقاف

دينبرو — 11 إيقاف

موتيما بيمبي — 11 إيقاف

لاميا — 11 إيقاف

أنجي ماخاتشالا — 10 إيقافات

غازي عنتاب سبور — 10 إيقافات

كارابوك سبور — 10 إيقافات

كرايوفا — 10 إيقافات

إنتر دي باريناس — 10 إيقافات

أداناسبور — 10 إيقافات

إيمليك — 10 إيقافات

الزمالك — 10 إيقافات.

الزمالك نادي الزمالك قضايا الزمالك فيفا

