قائمة الزمالك استعدادا لـ المصري في كأس الكونفدرالية الأفريقية

أعلن الجهاز الفني قائمة الزمالك التي ستخوض مواجهة مرتقبة أمام فريق المصري البورسعيدي، والمقرر إقامتها مساء غدٍ الأحد على استاد الجيش ببرج العرب، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويسعى الزمالك لتحقيق نتيجة إيجابية تعزز من حظوظه في المنافسة على بطاقة التأهل، في ظل رغبة الجهاز الفني في استعادة التوازن وتقديم أداء قوي يرضي طموحات الجماهير البيضاء.

قائمة الزمالك في الكونفدرالية

وقد جاءت متنوعة بين عناصر الخبرة والشباب.

وضمت القائمة حراس المرمى: محمد عواد، محمد صبحي، مهدي سليمان، ومحمود أشرف الشناوي.

وفي خط الدفاع تواجد كل من: محمود بنتايج، أحمد فتوح، محمد إسماعيل، محمود حمدي الونش، عمر جابر، حسام عبد المجيد، والسيد أسامة.

أما في خط الوسط فشهدت القائمة أسماء بارزة مثل: محمود جهاد، سيف جعفر، نبيل عماد دونجا، أحمد عبد الرحيم “إيشو”، أحمد ربيع، أحمد حمدي، محمد شحاتة، آدم كايد، عبد الله السعيد، ومحمد إبراهيم.

وفي الخط الأمامي ضمت القائمة: شيكو بانزا، خوان بيزيرا، بارون أوتشينج، ناصر منسي، عدي الدباغ، عمرو ناصر، سيف الجزيري، أحمد شريف، إلى جانب محمد السيد وأحمد مجدي وأحمد خضري ومحمد حمد



