هشام يكن: بطولة محمد صبري للأكاديميات تكريمًا لاسمه في الزمالك

أكد هشام يكن، نجم الزمالك السابق، أن بطولة الراحل محمد صبري للأكاديميات تخليدا وتكريما لاسمه، موجها شكره لمجلس إدارة القلعة البيضاء على هذا الأمر.

قال هشام يكن في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" عبر قناة نادي الزمالك مع محمد أبوالعلا: "محمد صبري كانت مسيرته حافلة مع الزمالك بالبطولات والإنجازات ولمساته داخل الملعب كانت غير طبيعية وكان عاشق للزمالك وأشكر مجلس الإدارة على تكريم أولاده وهذا أمر رائع للغاية".



وأضاف هشام يكن: "التجديد لمحمد السيد مع الزمالك حفاظا على قوام الفريق خلال الفترة المقبلة وهذا أمر جيد في ظل هذه الظروف الصعبة التي يُعاني منها النادي".