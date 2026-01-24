قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الزمالك يُعزز قائمته الأفريقية بـ 5 ناشئين قبل مواجهة المصري
بقوة 5.1 ريختر .. زلزال قوي يضرب غرب تركيا
برلمانية: منع السيدات من الإقامة بالفنادق دون الأربع نجوم تمييز غير دستوري
بيراميدز يُنهي استعداداته في المغرب قبل مواجهة نهضة بركان بدوري أبطال إفريقيا
البنك المركزي يوضح تفاصيل قبول أذون خزانة بـ116,4 مليار جنيه
دوري أبطال أفريقيا| بيراميدز يختتم تدريباته في المغرب استعدادا لمواجهة نهضة بركان
خسائر كبيرة.. سيول وفيضانات غير مسبوقة تضرب تونس
إنتر ميلان يقسو على بيزا بسداسية ويعزز صدارته للدوري الإيطالي
سعر عيار 14 اليوم 24-1-2026
حظك اليوم السبت وتوقعات الأبراج 24 يناير 2026 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي
قصة فيديو يهز الرأي العام | ابن يعتدي على والده داخل منزله.. صراع على الميراث يشعل مأساة أسرية
صورة للتاريخ.. شاهد إطلالة أحمد سعد في حفلته بالسعودية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

الزمالك يُعزز قائمته الأفريقية بـ 5 ناشئين قبل مواجهة المصري

الزمالك
الزمالك
رباب الهواري

أعلن عبد الناصر محمد، مدير الكرة بنادي الزمالك، عن خطوة جديدة تهدف إلى دعم الفريق الأول لكرة القدم، وذلك بقيد خمسة لاعبين ناشئين في القائمة الأفريقية، استعدادًا لمباراة المصري المقبلة في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.
 

تفاصيل اللاعبين المنضمين للقائمة الأفريقية

وأوضح عبد الناصر محمد، في تصريحات رسمية للمركز الإعلامي لنادي الزمالك، أن الجهاز الإداري أنهى إجراءات قيد كل من:

السيد أسامة، محمد إبراهيم، أحمد مجدي، أحمد خضري، ومحمد حمد ضمن القائمة الأفريقية للفريق الأول، مؤكدًا أن هذا القرار يأتي في إطار خطة النادي لتوسيع قاعدة الاختيارات أمام الجهاز الفني خلال المرحلة المقبلة من البطولة.

رؤية الزمالك في تصعيد الناشئين

وأشار مدير الكرة إلى أن إدارة النادي، بالتنسيق مع قطاع الناشئين، تعمل بشكل مستمر على تصعيد العناصر الواعدة ومنحها الفرصة للاحتكاك بالفريق الأول. وأضاف أن هناك مجموعة أخرى من لاعبي الناشئين تتدرب بصفة دورية مع الفريق الأول، بهدف اكتساب الخبرات الفنية والتكتيكية، والتأقلم على أجواء المنافسات القارية والمحلية، بما يخدم مستقبل النادي على المدى القريب والبعيد.
 

الاستعداد لمواجهة المصري في الكونفدرالية

وفي سياق متصل، يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك استعداداته القوية لخوض مباراة المصري، المقرر إقامتها يوم الأحد المقبل على استاد الجيش ببرج العرب، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية. ويسعى الزمالك لتحقيق نتيجة إيجابية تعزز من حظوظه في التأهل، خاصة في ظل أهمية اللقاء وصعوبته.

وتعكس هذه القرارات توجه الزمالك للاعتماد على مزيج من الخبرة والشباب، من أجل بناء فريق قوي قادر على المنافسة القارية، مع منح الفرصة للمواهب الصاعدة لإثبات قدراتها تحت ضغط المباريات الكبرى


 

