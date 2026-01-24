الزمالك يُعزز قائمته الأفريقية بـ 5 ناشئين قبل مواجهة المصري

أعلن عبد الناصر محمد، مدير الكرة بنادي الزمالك، عن خطوة جديدة تهدف إلى دعم الفريق الأول لكرة القدم، وذلك بقيد خمسة لاعبين ناشئين في القائمة الأفريقية، استعدادًا لمباراة المصري المقبلة في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.



تفاصيل اللاعبين المنضمين للقائمة الأفريقية

وأوضح عبد الناصر محمد، في تصريحات رسمية للمركز الإعلامي لنادي الزمالك، أن الجهاز الإداري أنهى إجراءات قيد كل من:

السيد أسامة، محمد إبراهيم، أحمد مجدي، أحمد خضري، ومحمد حمد ضمن القائمة الأفريقية للفريق الأول، مؤكدًا أن هذا القرار يأتي في إطار خطة النادي لتوسيع قاعدة الاختيارات أمام الجهاز الفني خلال المرحلة المقبلة من البطولة.

رؤية الزمالك في تصعيد الناشئين

وأشار مدير الكرة إلى أن إدارة النادي، بالتنسيق مع قطاع الناشئين، تعمل بشكل مستمر على تصعيد العناصر الواعدة ومنحها الفرصة للاحتكاك بالفريق الأول. وأضاف أن هناك مجموعة أخرى من لاعبي الناشئين تتدرب بصفة دورية مع الفريق الأول، بهدف اكتساب الخبرات الفنية والتكتيكية، والتأقلم على أجواء المنافسات القارية والمحلية، بما يخدم مستقبل النادي على المدى القريب والبعيد.



الاستعداد لمواجهة المصري في الكونفدرالية

وفي سياق متصل، يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك استعداداته القوية لخوض مباراة المصري، المقرر إقامتها يوم الأحد المقبل على استاد الجيش ببرج العرب، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية. ويسعى الزمالك لتحقيق نتيجة إيجابية تعزز من حظوظه في التأهل، خاصة في ظل أهمية اللقاء وصعوبته.

وتعكس هذه القرارات توجه الزمالك للاعتماد على مزيج من الخبرة والشباب، من أجل بناء فريق قوي قادر على المنافسة القارية، مع منح الفرصة للمواهب الصاعدة لإثبات قدراتها تحت ضغط المباريات الكبرى



