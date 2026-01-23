مسار يهزم بيراميدز.. وتعادل الزمالك وإنبى أبرز نتائج الكرة النسائية

واصل فريق الكرة النسائية بنادي مسار نتائجه المميزة بعد الفوز على بيراميدز بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من دوري الكرة النسائية.

وبهذه النتيجة، رفع فريق مسار رصيده إلى 57 نقطة في صدارة الترتيب بالعلامة الكاملة، فيما توقف رصيد بيراميدز عند 11 نقطة في المركز الرابع عشر.

وفي مباراة أخرى ضمن نفس الجولة، انتهت مواجهة الزمالك وإنبي بالتعادل السلبي، ليرفع الزمالك رصيده إلى 28 نقطة في المركز الثامن، فيما أصبح رصيد إنبي 12 نقطة في المركز الثالث عشر.

كما حقق فريق الكرة النسائية بنادي الأهلي فوزًا كبيرًا على فريق البنك الأهلي برباعية نظيفة. وسجلت أهداف الأهلي كل من: نور يوسف بعد تمريرة من ميا داردن، وأضافت ميا داردن الهدف الثاني بعد أسيست من أشرقت عادل، بينما أحرزت نادين غازي الهدفين الثالث والرابع من ركلتي جزاء.

وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد الأهلي إلى 52 نقطة في المركز الثاني خلف مسار، بينما بقي البنك الأهلي عند 30 نقطة.

وفي مباراة أخرى، اضطر فريق الطيران للانسحاب أمام مودرن سبورت بعد مرور 75 دقيقة نتيجة إصابة خمس لاعبات، وكانت النتيجة تشير لتقدم مودرن بـ 6 أهداف نظيفة، ليعلن الحكم نهاية المباراة لصالح مودرن سبورت.

نتائج مباريات الجولة التاسعة عشر: