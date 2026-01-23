اعترافات صادمة لحارس السنغال يهفان ديوف حول واقعة المنشفة في نهائي كأس إفريقيا

كشف الحارس السنغالي يهفان ديوف عن تفاصيل مثيرة تتعلق بواقعة المنشفة التي شهدها نهائي كأس الأمم الأفريقية، مؤكدًا أنه كان يحاول فقط الالتزام باللعب النظيف ومساعدة فريقه.

وقال ديوف، في تصريحات صادمة: «جامع الكرات طلب مني التحلي باللعب النظيف؛ فأجبته: لعب نظيف في ماذا؟، أنتم من تأخذون المناشف، وأنا أُتَّهَم بعدم اللعب النظيف، بينما كل ما قمت به هو إعادة المناشف فقط».

وأضاف: «حاولت أن أحرص على أن تكون منشفة زميلي إدوارد متوفرة في اللحظة التي يحتاج فيها لمسح العرق؛ لكي يكون في أفضل حالة ممكنة، لتقديم أقصى أداء، وبالتالي نتمكن من الفوز بالكأس».

وأشار ديوف إلى أنه في البداية «لاحقني لاعب مغربي للحصول على المنشفة، وكنت في حالة دهشة كاملة، لدرجة أنني كدت أدخل أرضية الملعب؛ معتقدًا أن الحكم سيتدخل».

وأوضح: «لكن العكس تمامًا حصل، إذ وجدت نفسي مطروحًا على الأرض داخل منطقة الجزاء، بينما كانت الكرة على بعد 20 إلى 25 مترًا، أدركت حينها أنني أصبحت عبئًا على إدوارد، بدلا من أن أكون عنصر مساعدة، ثم شعرت أنهم بدأوا يرفعونني من الأرض بالقوة».

واختتم حديثه بالقول: «قررت النهوض والابتعاد، لكن ما حدث كان جنونيًا فعلًا، لم أكن محميًا، والمباراة كانت مستمرة، وكان المشهد كله سرياليًا بشكل لا يُصدَّق».