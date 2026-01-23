قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
باريس سان جيرمان يفوز على أوكسير ويتصدر الدوري الفرنسي مؤقتا
ترامب: كندا تعارض القبة الذهبية في جرينلاند وترحب بإقامة علاقات مع الصين
تعرف على الأوراق المطلوبة.. خطوات الحصول على رخصة قيادة «أول مرة» في 2026
زيادة الإقبال على شراء الهواتف القديمة لاستخراج الذهب منها.. ما القصة؟
موجة سقيع شديدة.. توقعات الطقس حتى الأربعاء القادم
أرخص 5 سيارات رياضية في السوق المصري.. بالأسعار
لماذا شعبان شهر الرسول؟.. الإفتاء: 9 أسباب.. واحذر الغفلة فيه وخسارته
البيت الأبيض يرد على المدعي العام الإيراني بشأن عمليات الإعـ دام
صوت خالد.. برنامج دولة التلاوة يكرم الشيخ شعبان عبد العزيز الصياد
اعترافات صادمة لحارس السنغال يهفان ديوف حول واقعة المنشفة في نهائي كأس إفريقيا
كشف حساب ثقيل .. 10 ملفات تحاصر الزمالك وتبقي القيد موقوفا
أستاذ مياه: إثيوبيا تمتلك 9 أحواض أنهار .. ومصر تعتمد على واحد
اعترافات صادمة لحارس السنغال يهفان ديوف حول واقعة المنشفة في نهائي كأس إفريقيا

حمزة شعيب

كشف الحارس السنغالي يهفان ديوف عن تفاصيل مثيرة تتعلق بواقعة المنشفة التي شهدها نهائي كأس الأمم الأفريقية، مؤكدًا أنه كان يحاول فقط الالتزام باللعب النظيف ومساعدة فريقه.

وقال ديوف، في تصريحات صادمة: «جامع الكرات طلب مني التحلي باللعب النظيف؛ فأجبته: لعب نظيف في ماذا؟، أنتم من تأخذون المناشف، وأنا أُتَّهَم بعدم اللعب النظيف، بينما كل ما قمت به هو إعادة المناشف فقط».

وأضاف: «حاولت أن أحرص على أن تكون منشفة زميلي إدوارد متوفرة في اللحظة التي يحتاج فيها لمسح العرق؛ لكي يكون في أفضل حالة ممكنة، لتقديم أقصى أداء، وبالتالي نتمكن من الفوز بالكأس».

وأشار ديوف إلى أنه في البداية «لاحقني لاعب مغربي للحصول على المنشفة، وكنت في حالة دهشة كاملة، لدرجة أنني كدت أدخل أرضية الملعب؛ معتقدًا أن الحكم سيتدخل».

وأوضح: «لكن العكس تمامًا حصل، إذ وجدت نفسي مطروحًا على الأرض داخل منطقة الجزاء، بينما كانت الكرة على بعد 20 إلى 25 مترًا، أدركت حينها أنني أصبحت عبئًا على إدوارد، بدلا من أن أكون عنصر مساعدة، ثم شعرت أنهم بدأوا يرفعونني من الأرض بالقوة».

واختتم حديثه بالقول: «قررت النهوض والابتعاد، لكن ما حدث كان جنونيًا فعلًا، لم أكن محميًا، والمباراة كانت مستمرة، وكان المشهد كله سرياليًا بشكل لا يُصدَّق».

أخطاء غير معروفة تدمر جودة نومك… وعلاجها سريعا
كيف تؤثر رائحة الغرفة على مزاجك وإنتاجيتك؟.. أسرار علمية لا يعرفها الكثيرون
طريقة عمل بيتزا الخضار الملونة
طريقة عمل كرات الشوكولاتة بالبسكويت بدون فرن
