أشرف صبحي يشهد بطولة القاهرة للسباحة بالزعانف

شهد أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وسامح الشاذلي، رئيس الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ، منافسات بطولة القاهرة للسباحة بالزعانف، التي تستضيفها استاد القاهرة الدولي بمجمع حمامات السباحة.

وخلال الزيارة، حرص وزير الرياضة على متابعة تطبيق الكود الطبي المعتمد على جميع المشاركين في البطولة، مؤكداً على أهمية الالتزام بالإجراءات الطبية والاحترازية لضمان سلامة اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية. كما تفقد صبحي جاهزية سيارات الإسعاف المجهزة بالكامل للتعامل مع أي طوارئ محتملة أثناء المنافسات.

وأشاد الوزير بجهود الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ في تنظيم البطولة، مثمنًا قيام الاتحاد بتجهيز مستشفى ميداني داخل مجمع حمامات السباحة، ما يسهم في سرعة التدخل الطبي عند الحاجة، إلى جانب توفير عدد كافٍ من المنقذين المدربين والمؤهلين لتأمين البطولة وضمان سلامة جميع المشاركين.

كما أثنى أشرف صبحي على حسن التنظيم والترتيبات الخاصة بـ عوامل الأمن والسلامة داخل المجمع، مشيراً إلى نجاح التنسيق والتعاون بين جميع الجهات المعنية، بما يعكس مستوى الاحترافية في تنظيم البطولات الرياضية.