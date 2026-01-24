اليوم.. الاجتماع الفني لمباراة الزمالك والمصري بكأس الكونفدرالية الأفريقية



يُعقد اليوم السبت الاجتماع الفني الخاص بمباراة الزمالك والمصري، في إطار الاستعدادات النهائية للمواجهة المرتقبة بين الفريقين، والمقرر إقامتها غدًا الأحد، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويشهد الاجتماع حضور ممثلي الناديين، إلى جانب مراقب المباراة ومسؤولي الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، لمناقشة جميع الجوانب التنظيمية الخاصة باللقاء.



مناقشة الجوانب التنظيمية

يتناول الاجتماع الفني تحديد مواعيد وصول الفريقين إلى ملعب المباراة، وألوان قمصان اللعب، وأطقم الحكام، إلى جانب مراجعة التعليمات الأمنية والتنظيمية، والتأكيد على لوائح البطولة الخاصة بالإحماء، والتبديلات، واستخدام غرف الملابس. كما يتم الاتفاق على مواعيد المؤتمرات الصحفية، وبرنامج يوم المباراة بشكل كامل.

استعدادات الزمالك للمواجهة

يدخل فريق الزمالك اللقاء بطموح تحقيق الفوز وحصد ثلاث نقاط مهمة تعزز موقفه في جدول ترتيب المجموعة، خاصة مع إقامة المباراة على أرضه وبين جماهيره. ويسعى الجهاز الفني للفريق الأبيض إلى استغلال عاملي الأرض والجمهور من أجل فرض أسلوبه والسيطرة على مجريات اللعب منذ الدقائق الأولى.

جاهزية المصري البورسعيدي

في المقابل، يواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري استعداداته الجادة لمواجهة الزمالك، حيث يسعى الفريق البورسعيدي إلى الخروج بنتيجة إيجابية أمام منافس قوي، تعزز فرصه في المنافسة على بطاقة التأهل للدور المقبل. ويعمل الجهاز الفني للمصري على تجهيز لاعبيه فنيًا وبدنيًا لمواجهة الضغط المتوقع خلال اللقاء.



موعد المباراة وملعبها



تُقام مباراة الزمالك والمصري في تمام الساعة التاسعة مساء غدٍ الأحد، على استاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، وسط ترقب جماهيري كبير للمواجهة.

طاقم التحكيم

أسند الاتحاد الأفريقي لكرة القدم مهمة إدارة اللقاء إلى طاقم تحكيم من بوروندي، بقيادة الحكم جورج جانوجاتو حكمًا للساحة، ويعاونه إيمري نييونجابو كمساعد أول، ورينوفات بيزوموريمي كمساعد ثانٍ، فيما يتولى رودريج بيجيريمانا مهام الحكم الرابع



