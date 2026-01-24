عامر عامر: الإصابة حرمتني من منتخب مصر.. وأخوض موسمي الـ20 في الدوري

قال عامر عامر حارس مرمى نادي غزل المحلة الحالي وإنبي السابق، إنه أكمل بالموسم الحالي 2026-2025، 20 موسمًا متتاليًا في الدوري المصري الممتاز "دوري نايل"، منذ تم تصعيده للفريق الأول بالنادي البترولي موسم 2006-2005، حتى تواجده حاليًا في زعيم الفلاحين، مرورًا بأندية الجونة والإنتاج الحربي وسيراميكا كليوباترا والمقاولون العرب.

وتابع "عامر" في تصريحات لبرنامج نجوم دوري نايل مع أحمد المصري عبر إذاعة أون سبورت إف إم: رغم تلك الفترة الطويلة، إلا أن تواجدي ضمن صفوف منتخب مصر كان في مرات تعد على أصابع اليد الواحدة، المرة الأولى كانت مع العظيم حسن شحاتة عام 2010، بعدها عامي 2019 و2021، لم تكن هناك استمرارية مع المنتخب وهذا لا يقلل مني في شيء لأن الاختيارات هي وجهات نظر للمدربين وحسابات وتوازنات، لكن مردودي مع الأندية كان كبيرًا، وعلى مدار مسيرتي الكروية كنت أعمل لاسمي وللنادي الذي أتشرف بارتداء قميصه، وأتمنى أن يستمر الأمر حتى الاعتزال، وأن يحدث أمر التوقف عن لعب كرة القدم وأنا في قمة المستوى.

وأضاف لاعب إنبي السابق: أنا مؤمن بأن كل ما يحدث لي قدر ومكتوب، وهذه رسالة مني لكل اللاعبين، قبل الانضمام للمنتخب في 2019، كنت واحد من أفضل حراس مرمى الدوري المصري الممتاز، وقتها تألقي اللافت للنظر جعلني أخوض ما يقرب من 100 مباراة متتالية بلا توقف مع نادي الإنتاج الحربي وتحت قيادة مختار مختار المدير الفني، للدرجة التي دعت الإعلام والجماهير للمطالبة بانضمامي لمنتخب مصر، كانت فترة رائعة وكنت أتمنى استمرارها لأطول وقت ممكن، لكن ما حدث وقتها كان غريبًا جدًا.

وواصل لاعب غزل المحلة: تم استدعائي لمعسكر منتخب مصر، وفي اليوم التالي لانضمامي، حدثت لي إصابة كبيرة بقطع في الرباط الداخلي للركبة، قضيت بعدها 5 أشهر بعيد عن الملاعب، وهذا في وقت كنت احتاج فيه الاستمرارية من أجل ضمان التواجد مع منتخب مصر.

وأردف: كنت أتمنى أن تأتي فرصة الانضمام إلى منتخب مصر في وقت مبكر عن وقت الإصابة، تلك الفترة كانت مميزة للغاية مع الإنتاج الحربي، الجميع كان يطالب بتواجدي في منتخب مصر، لكن الاختيارات كانت تتجاوزني لحساب حراس مرمى آخرين.

واختتم عامر عامر حديثه: انضممت لمعسكر منتخب مصر وكنت أتمنى التواجد لأطول فترة ممكنة، المعسكر كان استعداد لمباراتين مهمتين في تصفيات كأس أمم إفريقيا، لكن الإصابة حدثت وأوقفت كل شيء، الحمد لله، الأهم أنك تستطيع العودة بعد ذلك أقوى مما كنت وتواصل مسيرتك وتتألق.