صراع قمة الدوري الأسباني يشتعل.. ريال مدريد في اختبار فياريال وبرشلونة ممنوع من الخطأ

تشهد الجولة الحادية والعشرين من الدوري الإسباني حالة من الترقب الشديد في ظل الصراع المشتعل على صدارة جدول الترتيب بين ريال مدريد وبرشلونة مع دخول المنافسة مرحلة حاسمة قد تعيد رسم ملامح القمة.

فرصة ذهبية لـ ريال مدريد

يحل ريال مدريد ضيفا ثقيلا على فياريال مساء السبت في مواجهة تحمل طابعا خاصًا إذ يسعى الفريق الملكي لاقتناص صدارة الليجا ولو بشكل مؤقت مستغلًا خوض برشلونة مباراته في الجولة ذاتها يوم الأحد.

ويدخل ريال مدريد اللقاء وهو في المركز الثاني برصيد 48 نقطة بفارق نقطة واحدة فقط خلف برشلونة ما يعني أن الفوز سيمنحه القمة لمدة 24 ساعة على الأقل في انتظار ما ستسفر عنه مواجهة برشلونة أمام ريال أوفييدو.

وبدأ ريال مدريد عهده الجديد تحت قيادة ألفارو أربيلوا بشكل غير مثالي بعدما ودع كأس ملك إسبانيا مبكرا بالخسارة أمام ألباسيتي لكن المدرب الشاب نجح سريعًا في إعادة التوازن للفريق.

وحقق ريال مدريد فوزا مقنعا على ليفانتي في الدوري قبل أن يبعث برسالة قوية أوروبيا باكتساح موناكو بنتيجة 6-1 في دوري أبطال أوروبا ليؤكد أن الفريق يسير في الاتجاه الصحيح.

ويعزز من ثقة الريال قبل مواجهة فياريال تحقيقه الفوز في آخر خمس مباريات متتالية بالدوري ما يجعله يدخل اللقاء بمعنويات مرتفعة.

غيابات مؤثرة

ورغم الجاهزية المعنوية يعاني ريال مدريد من عدة غيابات بارزة أبرزها إيدير ميليتاو فيرلان ميندي وترينت ألكسندر أرنولد إلى جانب شكوك حول لحاق أنطونيو روديجر ورودريجو بالمباراة بينما يستعيد الفريق خدمات إبراهيم دياز عقب عودته من المشاركة مع منتخب المغرب في كأس الأمم الأفريقية.

دوافع الثأر

على الجانب الآخر يخوض فياريال اللقاء بدوافع قوية ليس فقط من أجل رد الاعتبار بعد خسارته أمام ريال مدريد في الدور الأول بنتيجة 1-3 بل أيضا من أجل تقليص الفارق مع القمة.

ويحتل فياريال المركز الثالث برصيد 41 نقطة ويطمح للفوز لتقليص الفارق مع الريال إلى أربع نقاط فقط وإحياء آماله في المنافسة على اللقب.

كما يسعى الفريق لمصالحة جماهيره بعد خروجه من دوري أبطال أوروبا أمام أياكس الهولندي ليجد نفسه خارج جميع البطولات القارية والمحلية باستثناء الدوري.

برشلونة.. لا مجال لفقدان النقاط

في المقابل يخوض برشلونة مواجهة لا تقل أهمية أمام ريال أوفييدو مساء الأحد في مباراة يدرك خلالها الفريق الكتالوني أن أي تعثر قد يكلفه فقدان الصدارة.

وتلقى برشلونة خسارة مفاجئة في الجولة الماضية أمام ريال سوسيداد لتكون أول هزيمة له في عام 2026 بعدما حقق 9 انتصارات متتالية في الدوري إلا أن الفريق استعاد توازنه سريعًا بالفوز على سلافيا براغ في دوري أبطال أوروبا.

ويعلم هانز فليك المدير الفني لبرشلونة جيدا أن مباراة أوفييدو لا تحتمل المغامرة خاصة في ظل الضغط الذي يمارسه ريال مدريد.

معركة البقاء

ويدخل ريال أوفييدو المواجهة وهو في وضع بالغ الصعوبة إذ يتذيل جدول الترتيب برصيد 13 نقطة ويعيش سلسلة سلبية طويلة دون تحقيق أي فوز في آخر 13 مباراة بالدوري.

ولم يتذوق الفريق طعم الانتصار منذ سبتمبر الماضي لكنه يتمسك بآماله في تحقيق نتيجة إيجابية تساعده على الهروب من شبح الهبوط رغم إدراكه للفارق الكبير في الإمكانات أمام برشلونة.

باقي مواجهات الجولة

وتشهد الجولة مواجهات قوية أخرى حيث تلعب السبت مباريات رايو فايكانو أمام أوساسونا وفالنسيا ضد إسبانيول وإشبيلية في مواجهة أتلتيك بلباو إلى جانب لقاء فياريال وريال مدريد.

أما الأحد فيشهد مواجهات أتلتيكو مدريد مع ريال مايوركا وريال سوسيداد أمام سلتا فيجو وألافيس ضد ريال بيتيس قبل أن تختتم الجولة يوم الاثنين بلقاء جيرونا وخيتافي.