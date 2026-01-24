قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
كارثة على مائدة العشاء.. القصة الكاملة لتسمم 4 أطفال ووالدتهم بسوهاج
صراع قمة الدوري الأسباني يشتعل.. ريال مدريد في اختبار فياريال وبرشلونة ممنوع من الخطأ
ياميش رمضان.. أسعار البلح والمكسرات وقمر الدين بمحلات العطارة والمجمعات
أحمد العوضى يعلن عن مسابقة جديدة لجمهوره.. كل فايز 2000 جنيه
عامر عامر: تقييم حارس المرمى بالقطعة "خطأ".. والشناوي "متظلمش"
زيلينسكي: روسيا استهدفت مجددا قطاع الطاقة بنحو 400 صاروخ ومسيرة
سفارة أمريكا ببغداد تؤكد: نقل عناصر داعش من سوريا للعراق ليس أمرًا مستمرًا
زكاة أم صدقة؟.. دار الإفتاء تحسم الجدل حول الحكم الشرعي لشنطة رمضان
الرئيس السيسي يضع إكليلا من الزهور على النصب التذكاري لشهداء الشرطة
بث مباشر.. الرئيس السيسي يشهد الاحتفال بالذكرى الـ 74 لعيد الشرطة
أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 24 يناير 2026.. عيار 21 بكام؟
خدمت بنفسي في أفغانستان.. الأمير هاري يهاجم ترامب
صراع قمة الدوري الأسباني يشتعل.. ريال مدريد في اختبار فياريال وبرشلونة ممنوع من الخطأ

برشلونة
برشلونة

تشهد الجولة الحادية والعشرين من الدوري الإسباني حالة من الترقب الشديد في ظل الصراع المشتعل على صدارة جدول الترتيب بين ريال مدريد وبرشلونة مع دخول المنافسة مرحلة حاسمة قد تعيد رسم ملامح القمة.

فرصة ذهبية لـ ريال مدريد

يحل ريال مدريد ضيفا ثقيلا على فياريال مساء السبت في مواجهة تحمل طابعا خاصًا إذ يسعى الفريق الملكي لاقتناص صدارة الليجا ولو بشكل مؤقت مستغلًا خوض برشلونة مباراته في الجولة ذاتها يوم الأحد.

ويدخل ريال مدريد اللقاء وهو في المركز الثاني برصيد 48 نقطة بفارق نقطة واحدة فقط خلف برشلونة ما يعني أن الفوز سيمنحه القمة لمدة 24 ساعة على الأقل في انتظار ما ستسفر عنه مواجهة برشلونة أمام ريال أوفييدو.

وبدأ ريال مدريد عهده الجديد تحت قيادة ألفارو أربيلوا بشكل غير مثالي بعدما ودع كأس ملك إسبانيا مبكرا بالخسارة أمام ألباسيتي لكن المدرب الشاب نجح سريعًا في إعادة التوازن للفريق.

وحقق ريال مدريد فوزا مقنعا على ليفانتي في الدوري قبل أن يبعث برسالة قوية أوروبيا باكتساح موناكو بنتيجة 6-1 في دوري أبطال أوروبا ليؤكد أن الفريق يسير في الاتجاه الصحيح.

ويعزز من ثقة الريال قبل مواجهة فياريال تحقيقه الفوز في آخر خمس مباريات متتالية بالدوري ما يجعله يدخل اللقاء بمعنويات مرتفعة.

غيابات مؤثرة 

ورغم الجاهزية المعنوية يعاني ريال مدريد من عدة غيابات بارزة أبرزها إيدير ميليتاو فيرلان ميندي وترينت ألكسندر أرنولد إلى جانب شكوك حول لحاق أنطونيو روديجر ورودريجو بالمباراة بينما يستعيد الفريق خدمات إبراهيم دياز عقب عودته من المشاركة مع منتخب المغرب في كأس الأمم الأفريقية.

دوافع الثأر 

على الجانب الآخر يخوض فياريال اللقاء بدوافع قوية ليس فقط من أجل رد الاعتبار بعد خسارته أمام ريال مدريد في الدور الأول بنتيجة 1-3 بل أيضا من أجل تقليص الفارق مع القمة.

ويحتل فياريال المركز الثالث برصيد 41 نقطة ويطمح للفوز لتقليص الفارق مع الريال إلى أربع نقاط فقط وإحياء آماله في المنافسة على اللقب.

كما يسعى الفريق لمصالحة جماهيره بعد خروجه من دوري أبطال أوروبا أمام أياكس الهولندي ليجد نفسه خارج جميع البطولات القارية والمحلية باستثناء الدوري.

برشلونة.. لا مجال لفقدان النقاط

في المقابل يخوض برشلونة مواجهة لا تقل أهمية أمام ريال أوفييدو مساء الأحد في مباراة يدرك خلالها الفريق الكتالوني أن أي تعثر قد يكلفه فقدان الصدارة.

وتلقى برشلونة خسارة مفاجئة في الجولة الماضية أمام ريال سوسيداد لتكون أول هزيمة له في عام 2026 بعدما حقق 9 انتصارات متتالية في الدوري إلا أن الفريق استعاد توازنه سريعًا بالفوز على سلافيا براغ في دوري أبطال أوروبا.

ويعلم هانز فليك المدير الفني لبرشلونة جيدا أن مباراة أوفييدو لا تحتمل المغامرة خاصة في ظل الضغط الذي يمارسه ريال مدريد.

معركة البقاء 

ويدخل ريال أوفييدو المواجهة وهو في وضع بالغ الصعوبة إذ يتذيل جدول الترتيب برصيد 13 نقطة ويعيش سلسلة سلبية طويلة دون تحقيق أي فوز في آخر 13 مباراة بالدوري.

ولم يتذوق الفريق طعم الانتصار منذ سبتمبر الماضي لكنه يتمسك بآماله في تحقيق نتيجة إيجابية تساعده على الهروب من شبح الهبوط رغم إدراكه للفارق الكبير في الإمكانات أمام برشلونة.

باقي مواجهات الجولة

وتشهد الجولة مواجهات قوية أخرى حيث تلعب السبت مباريات رايو فايكانو أمام أوساسونا وفالنسيا ضد إسبانيول وإشبيلية في مواجهة أتلتيك بلباو إلى جانب لقاء فياريال وريال مدريد.

أما الأحد فيشهد مواجهات أتلتيكو مدريد مع ريال مايوركا وريال سوسيداد أمام سلتا فيجو وألافيس ضد ريال بيتيس قبل أن تختتم الجولة يوم الاثنين بلقاء جيرونا وخيتافي.

يارا حسام حسن

أول رد من يارا حسام حسن على دعوى قضائية من خطيبها السابق.. ماذا حدث؟

دعاء قبل النوم في شعبان

دعاء النوم في شعبان.. لو كنت مكروبا ومديونا ومحزونا ردد 3 كلمات وأبشر

موعد أول يوم من رمضان 2026

موعد أول يوم من شهر رمضان 2026 وعدد ساعات الصيام.. تفاصيل

الطيران الأمريكية

شركات الطيران الأمريكية تلغي أكثر من 2500 رحلة اليوم.. ما السبب؟

أسعار الدواجن

قبل ماتنزل تشتري.. أسعار الدواجن اليوم السبت بالبورصة والأسواق

شوبير

تأخر الصفقات القوية.. تعليق ناري من شوبير على غضب جماهير الأهلي

بيراميدز

إبراهيم فايق يكشف كواليس انتقال عودة الفاخوري إلى بيراميدز

أحمد سعد مع سالم الهندي

صورة للتاريخ.. شاهد إطلالة أحمد سعد في حفلته بالسعودية

التعليم العالي

التعليم العالي: حصاد أسبوعي حافل بالأنشطة والقرارات الداعمة لتطوير القطاع

وزارة العمل

وزير العمل يدعو صاحب فيديو إهمال مكتب عمل دسوق للحضور وبحث مشكلته

وزيرة التنمية المحلية

انطلاق الأسبوع التدريبي الـ25 بمركز سقارة وبمشاركة 450 متدربًا بالمحافظات

مرسيدس تستعد لطرح S-Class موديل 2027 بفخامة وذكاء تقني متقدم.. بالفيديو

 S-Class موديل 2027
 S-Class موديل 2027
 S-Class موديل 2027

تعرف على السيارات الـ 10 الأكثر مبيعا حول العالم

سوق السيارات
سوق السيارات
سوق السيارات

بسبب الحوادث .. تسلا أمام القضاء من جديد

تسلا
تسلا
تسلا

كيف تكتشفين الرجل النرجسي قبل الارتباط؟.. 10 علامات مبكرة تحذرك

كيف تكتشفين النرجسي قبل الارتباط؟
كيف تكتشفين النرجسي قبل الارتباط؟
كيف تكتشفين النرجسي قبل الارتباط؟

 S-Class موديل 2027

مرسيدس تستعد لطرح S-Class موديل 2027 بفخامة وذكاء تقني متقدم.. بالفيديو

سميرة عبد العزيز

سميرة عبد العزيز: محمد رمضان شتمني وأنا سامحته.. تفاصيل

صورة من الفيديو

قصة فيديو هزّت الرأي العام.. ابن يعتدي على والده داخل منزله.. ونجله يكشف كواليس صراع ميراث وضع أسرة على حافة الانهيار

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أسباب تصريحات ترامب عن ضرب إيران؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: الرسائل المشفرة في كتاب «الاتزان الاستراتيجي للخارجية المصرية»

