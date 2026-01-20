تعادل مثير بين إلتشي وإشبيلية في الدوري الإسباني

انتهت مباراة إلتشي وإشبيلية بالتعادل الإيجابي بنتيجة 2-2، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء الإثنين 19 يناير 2026، ضمن منافسات الجولة العشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وشهدت المباراة إثارة كبيرة وتقلبات في النتيجة، بعدما سيطر كل فريق على شوط، ليخرج الطرفان بنقطة لكل منهما.

تفوق إلتشي في الشوط الأول

دخل إلتشي المباراة بقوة، معتمدًا على الحماس والدعم الجماهيري، ونجح في فرض سيطرته خلال الشوط الأول. واستغل الفريق أخطاء دفاع إشبيلية ليترجم أفضليته إلى هدف منح أصحاب الأرض التقدم، وسط تراجع واضح من الضيوف الذين عانوا في بناء الهجمات والوصول إلى مرمى إلتشي.

عودة إشبيلية وانتفاضة آكور آدامز

في الشوط الثاني، ظهر إشبيلية بشكل مغاير تمامًا، حيث ضغط بقوة بحثًا عن تعديل النتيجة. ونجح المهاجم آكور آدامز في قيادة عودة فريقه، بعدما سجل هدف التعادل، ثم أضاف الهدف الثاني من ركلة جزاء في الوقت المحتسب بدل الضائع، ليخطف نقطة ثمينة لإشبيلية في اللحظات الأخيرة من اللقاء.

اقتسام النقاط واستمرار الصراع

بهذه النتيجة، اقتسم الفريقان نقاط المباراة، في تعادل يعكس تقارب المستوى بينهما. ورغم أن إلتشي كان قريبًا من تحقيق الفوز، فإن خبرة إشبيلية أنقذته من الخسارة ومنحته تعادلًا ثمينًا خارج أرضه.

المباريات القادمة للفريقين

يستعد إلتشي لخوض مواجهة جديدة أمام ليفانتي يوم الجمعة 23 يناير 2026، في مباراة يسعى خلالها لتعويض النقاط التي أهدرها. في المقابل، ينتظر إشبيلية تحديد موعد مباراته المقبلة، حيث لم تُعلن بعد تفاصيل اللقاء القادم ضمن جدول الدوري الإسباني.



