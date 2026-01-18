موعد مباراة ريال سوسيداد وبرشلونة بالدوري الإسباني والقنوات الناقلة

يستضيف ريال سوسيداد نظيره برشلونة مساء اليوم الأحد على ملعب «أنويتا»، ضمن منافسات الجولة الـ20 من الدوري الإسباني لموسم 2025-2026.

موعد مباراة ريال سوسيداد وبرشلونة في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

تقام مباراة ريال سوسيداد وبرشلونة اليوم الأحد 18 يناير 2026، حيث تنطلق صافرة البداية في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

وتنفرد شبكة بي إن سبورتس بحقوق نقل مباريات الدوري الإسباني بشكل حصري، ومن المقرر أن تُذاع المباراة عبر قناة beIN Sports 1 HD.

ويدخل برشلونة اللقاء متصدرًا جدول ترتيب الليجا برصيد 49 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن غريمه ريال مدريد صاحب المركز الثاني، ويسعى الفريق الكتالوني لتحقيق الفوز من أجل الحفاظ على الصدارة وتوسيع الفارق مع «الملكي».

وكان ريال مدريد قد حقق فوزًا مهمًا على ضيفه ليفانتي بنتيجة 2-0، في المباراة التي جمعتهما أمس السبت ضمن منافسات الجولة الـ19 من الدوري الإسباني.

وسجل هدفي اللقاء كل من كيليان مبابي وراؤول أسينسيو في الدقيقتين 58 و65.

وجاء هذا الانتصار ليمنح الفريق المدريدي دفعة معنوية قوية بعد تجاوز صدمة الخروج من كأس إسبانيا، وقبلها خسارة السوبر الإسباني أمام برشلونة، والتي أطاحت بالمدرب السابق تشابي ألونسو من منصبه.

وبهذا الفوز، رفع ريال مدريد رصيده إلى 48 نقطة في المركز الثاني، ليقلص الفارق مؤقتًا إلى نقطة واحدة مع برشلونة المتصدر، فيما تجمد رصيد ليفانتي عند 14 نقطة في المركز التاسع عشر وقبل الأخير.

وعلى الجانب الآخر، يحتل ريال سوسيداد المركز الثاني عشر برصيد 21 نقطة، ويأمل في استغلال عاملي الأرض والجمهور لتعطيل مسيرة برشلونة وتحقيق نتيجة إيجابية تساعده على التقدم في جدول ترتيب الدوري الإسباني.