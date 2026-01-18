قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

تشكيل أتلتيكو مدريد أمام ألافيس في الدوري الإسباني

أتلتيكو مدريد
أتلتيكو مدريد
مجدي سلامة

أعلن الأرجنتيني دييجو سيميوني، المدير الفني لفريق أتلتيكو مدريد، تشكيل الروخي بلانكوس، أمام ديبورتيفو ألافيس في المباراة التي ستجمع بينهما، في إطار الجولة 20 ببطولة الدوري الإسباني.

وجاء تشكيل أتلتيكو مدريد كالتالي:

حراسة المرمى: يان أوبلاك

خط الدفاع: روجيري، يورينتي، هانكو، بوبيل.

خط الوسط: كاردوسو، باريوس، ألمادا.

خط الهجوم: جوليانو، سورلوث، وألفاريز.

ويحتل فريق أتلتيكو مدريد المركز الرابع برصيد 38 نقطة من جدول ترتيب الدوري الإسباني، فيما يأتي فريق ديبورتيفو ألافيس في المركز السابع عشر بفارق نقطتين فقط عن منطقة الهبوط.

أتلتيكو مدريد ألافيس الدوري الإسباني

