تشكيل أتلتيكو مدريد أمام ألافيس في الدوري الإسباني

أعلن الأرجنتيني دييجو سيميوني، المدير الفني لفريق أتلتيكو مدريد، تشكيل الروخي بلانكوس، أمام ديبورتيفو ألافيس في المباراة التي ستجمع بينهما، في إطار الجولة 20 ببطولة الدوري الإسباني.

وجاء تشكيل أتلتيكو مدريد كالتالي:

حراسة المرمى: يان أوبلاك

خط الدفاع: روجيري، يورينتي، هانكو، بوبيل.

خط الوسط: كاردوسو، باريوس، ألمادا.

خط الهجوم: جوليانو، سورلوث، وألفاريز.

ويحتل فريق أتلتيكو مدريد المركز الرابع برصيد 38 نقطة من جدول ترتيب الدوري الإسباني، فيما يأتي فريق ديبورتيفو ألافيس في المركز السابع عشر بفارق نقطتين فقط عن منطقة الهبوط.