أتلتيكو مدريد يفوز على ألافيس بهدف في الدوري الإسباني

فاز فريق أتلتيكو مدريد على نظيره ديبورتيفو ألافيس، بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت بينهما، في إطار الجولة 20 ببطولة الدوري الإسباني.

وجاء هدف ألكسندر سورلوث في الدقيقة 48 لصالح أتلتيكو مدريد.

تشكيل أتلتيكو مدريد كالتالي:

حراسة المرمى: يان أوبلاك

خط الدفاع: روجيري، يورينتي، هانكو، بوبيل.

خط الوسط: كاردوسو، باريوس، ألمادا.

خط الهجوم: جوليانو، سورلوث، وألفاريز.

وبهذه النتيجة، يحتل فريق أتلتيكو مدريد المركز الرابع برصيد 41 نقطة من جدول ترتيب الدوري الإسباني، فيما يأتي فريق ديبورتيفو ألافيس في المركز الثامن عشر برصيد 19 نقطة.