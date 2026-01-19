برشلونة يخسر بثنائية من ريال سوسيداد في الدوري الإسباني

خسر فريق برشلونة من نظيره ريال سوسيداد، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما، في إطار الجولة 20 ببطولة الدوري الإسباني.

تفاصيل الشوط الأول:

وسجل فيرمين لوبيز الهدف الأول في المباراة لصالح برشلونة ولكن تم إلغائه بداعي التسلل في الدقيقة 6.

فيما سجل لامين يامال هدف آخر في الدقيقة 29 ولكن تم إلغائه بداعي التسلل.

وسجل ريال سوسيداد الهدف الأول في المباراة في الدقيقة 32 عن طريق ميكيل أويارزابال.

وفي الشوط الثاني، تعادل ماركوس راشفورد البديل لصالح برشلونة في الدقيقة 70.

ثم تقدم فريق ريال سوسيداد مجددا في الدقيقة 71 عن طريق جونكالو جويديس.

وشهدت الدقيقة 88، حصول كارلوس سولير لاعب فريق ريال سوسيداد.

وجاء تشكيل برشلونة كالتالي:

حراسة المرمى: خوان جارسيا.

خط الدفاع: أليخاندرو بالدي- باو كوبارسي- جول كوندي- إريك جارسيا.

خط الوسط: بيدري- فرينكي دي يونج- فيرمين لوبيز- فيران توريس.

خط الهجوم: داني أولمو- لامين يامال.

ويجلس على مقاعد البدلاء كلًا من:

مارك أندريه تير شتيجن- فويتشيك تشيزني- جواو كانسيلو- رونالد أراوخو- روبرت ليفاندوفسكي- ماركوس راشفورد- مارك كاسادو- جيرارد مارتن- روني بردغجي- مارك بيرنال.

ويحتل فريق برشلونة صدارة الترتيب برصيد 49 نقطة، فيما يأتي فريق ريال سوسيداد في المركز الثامن برصيد 24 نقطة.