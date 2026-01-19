قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الحزن والدموع يسيطران على لاعبي المغرب بعد خسارة لقب أمم إفريقيا
استقرار أسعار الذهب اليوم في مصر الاثنين 19 يناير 2026
الركراكي: نهنئ السنغال على التتويج بأمم أفريقيا.. والمغرب سيعود بصورة أقوى
موعد صرف مرتبات شهر يناير 2026
السنغال بطلا لـ كأس أمم إفريقيا للمرة الثانية بعد الفوز على المغرب بهدف.. صور
أخبار التوك شو| نهال طايل للأباء: أمان الأبناء مسؤولية مستمرة.. وأحمد موسى: مدبولي يمتلك خبرة كبيرة ويعمل بلا توقف
قطع أجزاء من جسده.. تأجيل محاكمة المتهم بإنهاء حياة مفتش صحة فرشوط
منتخب السنغال ينسحب أمام المغرب اعتراضا على احتساب ركلة جزاء لأسود الأطلسي في نهائي أمم إفريقيا
دعاء استقبال شهر شعبان.. أفضل دعوات للرزق وخيري الدنيا والآخرة
مجلس السلام| صلاح عبدالعاطي: مصر نجحت في تشكيل هذه اللجنة ورأب الصدع
استقرار أسعار الذهب في مصر ختام تعاملات اليوم
أرخص 5 سيارات مستوردة في السوق المصري.. بالأسعار
رياضة

برشلونة يخسر بثنائية من ريال سوسيداد في الدوري الإسباني

مجدي سلامة

خسر فريق برشلونة من نظيره ريال سوسيداد، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما، في إطار الجولة 20 ببطولة الدوري الإسباني.

تفاصيل الشوط الأول:

وسجل فيرمين لوبيز الهدف الأول في المباراة لصالح برشلونة ولكن تم إلغائه بداعي التسلل في الدقيقة 6.

فيما سجل لامين يامال هدف آخر في الدقيقة 29 ولكن تم إلغائه بداعي التسلل.

وسجل ريال سوسيداد الهدف الأول في المباراة في الدقيقة 32 عن طريق ميكيل أويارزابال.

وفي الشوط الثاني، تعادل ماركوس راشفورد البديل لصالح برشلونة في الدقيقة 70.

ثم تقدم فريق ريال سوسيداد مجددا في الدقيقة 71 عن طريق جونكالو جويديس.

وشهدت الدقيقة 88، حصول كارلوس سولير لاعب فريق ريال سوسيداد.

وجاء تشكيل برشلونة كالتالي:

حراسة المرمى: خوان جارسيا.

خط الدفاع: أليخاندرو بالدي- باو كوبارسي- جول كوندي- إريك جارسيا.

خط الوسط: بيدري- فرينكي دي يونج- فيرمين لوبيز- فيران توريس.

خط الهجوم: داني أولمو- لامين يامال.

ويجلس على مقاعد البدلاء كلًا من: 

مارك أندريه تير شتيجن- فويتشيك تشيزني- جواو كانسيلو- رونالد أراوخو- روبرت ليفاندوفسكي- ماركوس راشفورد- مارك كاسادو- جيرارد مارتن- روني بردغجي- مارك بيرنال.

ويحتل فريق برشلونة صدارة الترتيب برصيد 49 نقطة، فيما يأتي فريق ريال سوسيداد في المركز الثامن برصيد 24 نقطة.

رفع اشغالات
ازالة تعدي
محافظ الشرقية
لاروسي ومحمد قماح
