هدفين ملغيين.. برشلونة يتأخر بهدف من سوسيداد بالشوط الأول

تأخر فريق برشلونة بهدف نظيف من نظيره ريال سوسيداد، في الشوط الأول من المباراة التي تجمع بينهما، في إطار الجولة 20 ببطولة الدوري الإسباني.

وسجل فيرمين لوبيز الهدف الأول في المباراة لصالح برشلونة ولكن تم إلغائه بداعي التسلل في الدقيقة 6.

فيما سجل لامين يامال هدف آخر في الدقيقة 29 ولكن تم إلغائه بداعي التسلل.

وسجل ريال سوسيداد الهدف الأول في المباراة في الدقيقة 32 عن طريق ميكيل أويارزابال.

وجاء تشكيل برشلونة كالتالي:

حراسة المرمى: خوان جارسيا.

خط الدفاع: أليخاندرو بالدي- باو كوبارسي- جول كوندي- إريك جارسيا.

خط الوسط: بيدري- فرينكي دي يونج- فيرمين لوبيز- فيران توريس.

خط الهجوم: داني أولمو- لامين يامال.

ويجلس على مقاعد البدلاء كلًا من:

مارك أندريه تير شتيجن- فويتشيك تشيزني- جواو كانسيلو- رونالد أراوخو- روبرت ليفاندوفسكي- ماركوس راشفورد- مارك كاسادو- جيرارد مارتن- روني بردغجي- مارك بيرنال.

ويحتل فريق برشلونة صدارة الترتيب برصيد 49 نقطة، فيما يأتي فريق ريال سوسيداد في المركز 13 برصيد 21 نقطة.