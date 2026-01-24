ليفانتي يحقق فوزًا مثيرًا على إلتشي ويقترب من الأمان بالدوري الإسباني

حقق فريق ليفانتي فوزًا مثيرًا على جاره إلتشي بنتيجة 3-2، في المباراة التي جمعتهما على ملعب إستادي سييوتات دي فالنسيا، ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من الدوري الإسباني.

وبهذه النتيجة، اقترب ليفانتي من منطقة الأمان بفارق ثلاث نقاط، مواصلًا سعيه للهروب من مراكز الهبوط.

وافتتح ألفارو رودريجيز التسجيل لصالح إلتشي في الدقيقة 11، مستغلًا خطأ دفاعيًا، لينتهي الشوط الأول بتقدم الضيوف بهدف دون رد.

ومع انطلاق الشوط الثاني، نجح بابلو مارتينيز في إدراك التعادل لليفانتي بعد خمس دقائق فقط، قبل أن يضيف المدافع ديلا هدف التقدم لأصحاب الأرض برأسية قوية من ركلة حرة متقنة.

وفي الدقائق الأخيرة، تمكن إلتشي من العودة في النتيجة عن طريق المغربي آدم بويار، إلا أن ليفانتي رفض الاكتفاء بالتعادل، حيث سجل ماتورو الهدف الثالث قبل صافرة النهاية بثوانٍ قليلة، ليمنح فريقه فوزًا ثمينًا.

ويُعد هذا الانتصار هو الأول لمدرب ليفانتي لويس كاسترو على أرضه هذا الموسم، ليرفع الفريق رصيده إلى 17 نقطة في المركز التاسع عشر، بينما تجمد رصيد إلتشي عند 24 نقطة.