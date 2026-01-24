قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أوكرانيا .. وقوع 22 انفجارا في خاركوف
سيول وفيضانات غير مسبوقة تضرب تونس.. وإجلاء سكان من الأحياء
أقل سعر دولار اليوم السبت 24-1-2026 في مصر
دعاء الفجر 5 من شعبان لقضاء الحوائج.. لا تحرم نفسك من أوقات البركة
ألم الرقبة والكتفين والإرهاق الأبرز .. 7 أعراض جسدية تخبرك أنك متوتر
البنتاجون : روسيا ستظل تشكل تهديدا مستمرا في المستقبل المنظور
تحمل العلم الروسي .. ناقلة نفط تتعرض لحادث قبالة سواحل الجزائر
إيران تكشف حقيقة إغلاق المجال الجوي في البلاد
إلهام شاهين: أفكر في العودة للمسرح من جديد.. وهاني رمزي شجعني
شوبير يكشف كواليس انسحاب الأهلي من صفقة عودة الفاخوري
فصل الكهرباء عن منشية الجرايدة وتوابعها بكفر الشيخ.. اعرف المواعيد
صوتي رايح.. جنات تفاجىء الجمهور في المهرجان الدولي للمسرح الشبابي
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

شوبير يكشف كواليس انسحاب الأهلي من صفقة عودة الفاخوري

الفاخوري
الفاخوري
يارا أمين

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن  تفاصيل انسحاب النادي الأهلي من صفقة اللاعب الأردني الفاخوري.

وكتب شوبير عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك: “الأهلي بدأ المفاوضات منذ فترة طويلة جدا، اللاعب كان عنده شرط جزائي في عقده 150 ألف دولار، الأهلي احتراما لناديه الأردني رفض استغلال هذا الشرط واتفق مع النادي على دفع 300 ألف دولار، بعد كده النادي أجل التعاقد بحجة انتظار عرض خارجي”.

وتابع: “ثم دخل بيراميدز في المفاوضات وقدم عرضا يصل إلى مليون دولار حسب ما أبلغ به النادي الأردني الأهلي، لو محتاج اللاعب إحنا عندنا عرض من بيراميدز بمليون دولار! الأهلي رفض طريقة التفاوض بهذا الشكل وقرر الخروج من الصفقة”.

ومن جانبه كشف الإعلامي إبراهيم فايق، عبر برنامجه «قهوة فايق» المذاع على قناة «MBC Masr 2»، عن التفاصيل الكاملة التي حسمت انتقال الموهبة الأردنية عودة الفاخوري إلى نادي بيراميدز، بعد منافسة تفاوضية قوية مع النادي الأهلي استمرت خلال الفترة الماضية، وشهدت اختلافًا واضحًا في الرؤى الفنية والمالية بين الطرفين

الصراع المالي يحسم المعركة

أوضح فايق أن الأهلي أجرى تقييمًا فنيًا دقيقًا للاعب، وانتهى إلى تحديد سقف مالي للصفقة يتناسب مع كونه لاعبًا واعدًا للمستقبل، وليس عنصرًا أساسيًا في الوقت الحالي. في المقابل، تعامل بيراميدز مع الفاخوري باعتباره مشروع نجم جاهز للدخول سريعًا في التشكيل، ما انعكس على عرض مالي أعلى وأكثر مرونة. تمسك الأهلي بعرضه دون زيادة، بينما نجح بيراميدز في التفوق ماليًا، ليكسب جولة المفاوضات.

«ضمان المشاركة» كلمة السر

أكد فايق أن بند «ضمان المشاركة» كان العامل الحاسم في توجيه بوصلة اللاعب. فقد أصر الفاخوري، ووالده ووكيله، على ضرورة الحصول على دور واضح داخل الملعب لضمان استمراريته ومكانه في منتخب الأردن. بيراميدز قدم تطمينات صريحة بأن اللاعب سيكون له دور كبير وربما أساسي، بينما لم يتمكن الأهلي من تقديم ضمانات مماثلة بسبب اكتمال قوامه الأساسي وكثرة الخيارات في نفس المركز.

عرض أوروبي يؤجل الإعلان

ورغم إتمام بيراميدز أغلب تفاصيل الصفقة، لم يُعلن عنها رسميًا حتى الآن، انتظارًا لحسم موقف اللاعب من عرض احتراف أوروبي محتمل. إدارة بيراميدز منحت الفاخوري مهلة لاتخاذ قراره النهائي، مؤكدة أن الاتفاق جاهز للتوقيع فورًا في حال تعثر خطوة الاحتراف الخارجي، في مشهد يعكس مرونة النادي وثقته في إتمام الصفقة

أحمد شوبير النادي الأهلي الفاخوري فيسبوك بيراميدز

بالصور

ألم الرقبة والكتفين والإرهاق الأبرز .. 7 أعراض جسدية تخبرك أنك متوتر

أعراض جسدية تخبرك أنك متوتر
أعراض جسدية تخبرك أنك متوتر
أعراض جسدية تخبرك أنك متوتر

اضطراب المزاج الأشهر.. استخدام الموبايل قبل النوم يؤدي لـ 3 مشكلات صحية

النوم الرقمي: تأثير الهاتف قبل النوم على الدماغ والجسم وكيف تتجنبه
النوم الرقمي: تأثير الهاتف قبل النوم على الدماغ والجسم وكيف تتجنبه
النوم الرقمي: تأثير الهاتف قبل النوم على الدماغ والجسم وكيف تتجنبه

في لحظات الغضب و الإحباط.. أخطر جملة تقولها الأم لابنها تدمر ثقته بنفسه

أخطر جملة تقولها الأم لابنها
أخطر جملة تقولها الأم لابنها
أخطر جملة تقولها الأم لابنها

حظك اليوم السبت وتوقعات الأبراج 24 يناير 2026 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي

حظك اليوم السبت
حظك اليوم السبت
حظك اليوم السبت

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أسباب تصريحات ترامب عن ضرب إيران؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: الرسائل المشفرة في كتاب «الاتزان الاستراتيجي للخارجية المصرية»

