رياضة

بيراميدز يُنهي استعداداته في المغرب قبل مواجهة نهضة بركان بدوري أبطال إفريقيا

بيراميدز
بيراميدز
رباب الهواري

اختتم فريق نادي بيراميدز تدريباته في المغرب، استعدادًا للمواجهة القوية التي تجمعه مع نهضة بركان، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا. 

ويحل بيراميدز ضيفًا على الفريق المغربي في تمام التاسعة من مساء السبت المقبل، على الملعب البلدي بمدينة بركان، في لقاء يُعد من أبرز محطات المجموعة لما يحمله من أهمية كبيرة في سباق التأهل.


 

أهمية اللقاء في مشوار التأهل

يدخل بيراميدز المباراة بطموح واضح لتحقيق نتيجة إيجابية خارج الديار، تعزز من حظوظه في المنافسة على بطاقة التأهل إلى الدور التالي. وتدرك العناصر الفنية واللاعبون أن المواجهة لن تكون سهلة أمام فريق نهضة بركان المعروف بقوته على ملعبه وبين جماهيره، ما يفرض أقصى درجات التركيز والانضباط التكتيكي.


 

تفاصيل المران الختامي

أُقيم المران الختامي على أرضية الملعب البلدي بمدينة بركان، الذي يستضيف اللقاء، وشارك فيه جميع اللاعبين، في أجواء اتسمت بالحماس والتفاؤل داخل المعسكر. وحرص الجهاز الفني على تخفيف الأحمال البدنية، مع التركيز على الجوانب الفنية، لضمان جاهزية اللاعبين بدنيًا وذهنيًا قبل صافرة البداية.

التركيز على الجوانب التكتيكية

اشتمل التدريب على فقرات بدنية خفيفة، إلى جانب تدريبات متنوعة بالكرة، وتقسيمة قوية بين اللاعبين، شهدت تطبيق عدد من الجمل الخططية. كما تم تنفيذ وحدات تكتيكية خاصة بخطة اللعب المنتظرة، سواء في الشق الدفاعي أو الهجومي، مع التأكيد على سرعة التحول والالتزام بالأدوار.

حالة من التفاؤل داخل المعسكر

تسود حالة من التفاؤل والثقة داخل بعثة بيراميدز، في ظل الروح المعنوية المرتفعة ورغبة اللاعبين في الظهور بشكل مميز. ويأمل الفريق في العودة من المغرب بنتيجة إيجابية تمنحه دفعة قوية في مشواره الإفريقي، وتؤكد جاهزيته للمنافسة بقوة على التأهل في دور المجموعات


 

