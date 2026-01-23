شاهد.. تدريبات قوية لـ نهضة بركان استعدادا لمواجهة بيراميدز غدا

خاض نادي نهضة بركان المغربي التدريبات الجماعية إستعدادا لمواجهة نادي بيراميدز غدا بدوري أبطال إفريقيا.

تصريحات مدرب بيراميدز

أكد الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز أن مواجهة نهضة بركان في دوري الأبطال ستكون غاية في الصعوبة خاصة وأنها أمام منافس قوي ولديه إمكانيات كبيرة ويلعب على أرضه ووسط جماهيره وهناك منافسة بين الفريقين على صدارة المجموعة وبالتالي المباراة صعبة، وبيراميدز يلعب دائما على الفوز مهما كانت الظروف.

ويحل بيراميدز ضيفا على نهضة بركان في التاسعة من مساء السبت المقبل على الملعب البلدي بمدينة بركان المغربية، في ثالث جولات دور المجموعات لدوري الأبطال.

أضاف يورتشيتش خلال المؤتمر الصحفي أن بيراميدز استعد جيدا للمباراة بمعسكر خارجي في الإمارات واستعاد لاعبيه الدوليين مؤخرا بعد انتهاء مشاركتهم في كأس الأمم الأفريقية، وبالرغم من وجود غيابات أبرزها محمد حمدي الظهير الأيسر الدولي إلا أن الفريق جاهز تماما وحضر إلى بركان من أجل اللعب على الفوز والعودة بالثلاث نقاط والاحتفاظ بصدارة المجموعة والاقتراب خطوة أكبر من التأهل للدور ربع النهائي.