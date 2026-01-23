شمال يمين 44: هتافات جماهير الأهلي قبل الحكم في قضية بطل الدورى أمام بيراميدز.. فيديو وصور

شهدت مباراة الأهلي ويانج أفريكانز التنزاني المقامة حاليا على ملعب استاد برج العرب فى إطار منافسات الجولة الثالثة بدوري أبطال إفريقيا هتافات قوية من جماهير القلعة الحمراء.

وجاءت هتافات جماهير النادي الأهلي على النحو التالي: شمال يمين 44 هتافات جماهير الأهلي قبل الحكم في قضية بطل الدورى أمام بيراميدز.

مرت 30 دقيقة من مواجهة النادي الأهلي وفريق يانج أفريكانز التنزاني وتشير النتيجة إلى التعادل السلبي بين الفريقين، في المباراة التي تجمع الفريقين على استاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وشهدت الدقائق الماضية سيطرة من جانب النادي الأهلي على مجريات اللعب ولكن دون خطورة على مرمى يانج أفريكانز، وهدد الفريق التنزاني مرمى الأهلي في فرصتين كاد أن يسجل منهم هدف التقدم تصدى مصطفى شوبير لأحدهم والأخرى مرت أعلى المرمى.

تشكيل الأهلي

أعلن ييس توروب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل الأهلي لخوض مباراة يانج أفريكانز التنزاني، في المباراة التي تجمع الفريقين على استاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.