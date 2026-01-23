أربيلوا يتحدث عن مواجهة فياريال وتجديد عقد فينيسوس

علق ألفارو أربيلوا، المدير الفني لفريق ريال مدريد على مواجهة فياريال، في إطار الجولة 21 ببطولة الدوري الإسباني.

وقال أربيلوا في تصريحات عبر مؤتمر صحفي: "فياريال منافس قوي سيتطلب منا الكثير، علينا تقديم أفضل ما لدينا. هذا ما يحفزنا بشدة، وندرك تماماً أهمية المباراة التي تنتظرنا غداً لحصد النقاط الثلاث".

وأضاف: "مباراة الغد مهمة للغاية لما تمثله، وبسبب المنافس ولأن النقاط الثلاث ستمنحنا دفعاً معنوياً هائلاً. ستكون واحدة من أصعب المباريات خارج الديار في الليجا. نعلم اننا بحاجة إلى تقديم أفضل ما لدينا واللعب على مستوى عالٍ جداً إذا أردنا الفوز بالنقاط الثلاث. هذا ما نركز عليه، وهذا ما كنا نعمل عليه خلال الأيام القليلة الماضية".

وعن تعدد مهارات فالفيردي وكامافينجا، تابع: "لا يسعني إلا أن أشيد برغبة جميع اللاعبين في مساعدة الفريق. لقد أظهروا لي منذ اليوم الأول أنهم يضعون مصلحة الفريق فوق مصالحهم الشخصية. لم يضع فالفيردي وكامافينجا أي عراقيل وقد قدّما يوم الثلاثاء مباراة رائعة وقدما أداءً مذهلاً. هذا ما أريد رؤيته: لاعبون ملتزمون يرغبون في المساعدة ومتاحون لمدربهم وزملائهم. إنهما لاعبان متعددا المهارات، يتمتعون بقدرات هائلة وموهبة تسمح لهما باللعب في مناطق مختلفة من الملعب".

وعن الانتقادات الموجهة لعمله وصورته وهو يشاهد الكؤوس الأوروبية، واصل: "كانت تلك أول زيارة لي للملعب كمدرب، ولم يسبق لي أن زرته من قبل. عندما رأيت كل تلك الكؤوس الأوروبية، شعرت للحظة بكل تاريخ ريال مدريد، والمسؤولية الملقاة على عاتقي، ومعنى هذا النادي. رأيت أيضاً قبل أيام أن كارلو (أنشيلوتي)، عندما كان في الملعب، نشر صورة من المكان نفسه، وعندما يفعل شخص مثله ذلك، كيف لي ألا أتوقف وأتأمل تاريخ ريال مدريد؟".

وأضاف "أما بخصوص الانتقادات، فأنا هادئ جداً وأركز على ما عليّ فعله، على وظيفتي وعلى مساعدة اللاعبين واستخراج أفضل ما لديهم. كل ما يشغلني هو مباراة الغد. علينا تقديم مباراة رائعة، حصد النقاط الثلاث، القتال بشراسة. على اللاعبين ان يقدمون أداءً رفيع المستوى فردياً وجماعياً. أما الباقي فلا يقلقني كثيراً".

وعن غرفة الملابس، استطرد: "أتحدث عن الأيام العشرة التي دربت فيها الفريق، وهذا ما يجب أن أتحدث عنه وهذا ما رأيته. آمل أن تكون مباراة موناكو نقطة تحول. هناك أمور كثيرة يجب تحسينها ونعمل على ذلك، لكن منذ اليوم الأول رأيت مجموعة من اللاعبين متحمسين جداً للعمل، وهذا ما يمنحني الثقة".

وأضاف "أحاول مساعدة اللاعبين، ولا يسعني إلا أن أتحدث من منظور وصولي قبل عشرة أيام. ما رأيته هو لاعبون لديهم رغبة كبيرة في العمل والتطور. لقد رحبوا بي بحفاوة بالغة، وأنا ممتن جداً لذلك. هذا ما لمسته خلال هذه الأيام العشرة، ولا أستطيع أن أقول أي شيء آخر".

وعن تجديد عقد فيني جونيور، واصل: "الأمر ليس بيدي، بل بيد فيني جونيور والنادي فقط. مهمتي هي استخراج أفضل ما لدى اللاعبين، ورغبتي الأكيدة هي أن يواصل فيني جونيور كتابة التاريخ مع ريال مدريد، دون أدنى شك".

وعن فترة الانتقالات الشتوية، أكمل: "سأكرر ما قلت سابقاًن فلربما لم أكن واضحاً بما فيه الكفاية: لديّ فريق استثنائي، وأنا سعيد جداً به، وإذا احتجنا لأي شيء، فلدينا أكاديمية رائعة ستساعدنا، كما يحدث الآن وكما حدث سابقاً في تاريخ ريال مدريد".

وعن تصريحات مورينيو بشأن المدربين ذوي الخبرة وفرصهم، استطرد" "أنتم جميعاً تعرفون مكانة جوزيه مورينيو لديّ، وعندما يتحدث مدرب بهذه الخبرة والتاريخ، وخاصة هو، أحاول دائماً الاستماع إليه وتحليل كلامه".

وعن دور بيلينجهام، أشار: “عليّ أن أتحدث عما أراه الآن، وهو ليس بالكثير لأنني بدأت مهامي منذ أيام قليلة. لكن في المباريات التي لعبها معي وفي التدريبات، أظهر قدراته كلاعب كرة قدم منذ اليوم الأول: براعته الفنية، وقيادته، وشخصيته... الجهد الذي بذله في المباراة الأخيرة، مثله مثل زملائه، كان هائلاً. إنه لاعبٌ يتمتع بعقلية الفوز، ويمتلك كل ما يحتاجه لاعبو ريال مدريد. بالنظر إلى صغر سنه وقلة خبرته، أنا سعيدٌ به للغاية، وخاصةً بعقليته، وجهوده، والقيادة التي يُظهرها في الفريق. أنا سعيدٌ جداً بوجوده وأستمتع بذلك”

وبسؤاله هل تعتقد أن مباراة موناكو ستكون نقطة تحول؟ “نأمل أن تكون مباراة موناكو نقطة التحول التي نحتاجها. قال كيليان ذلك، وناقشناه قبل المباراة، ان الوقت قد حان ليتقدم اللاعبون خطوة إلى الأمام وإظهار ما يريدون فعله للجماهير، والنضال معاً وتحقيق النجاحات. إنه أمرٌ في غاية الأهمية، وقد فعلوا ذلك حقاً بجهد كبير وعمل دؤوب وتماسك شديد، وهذا مهم جداً لتحقيق أهدافنا. آمل ان يستمر ذلك”

وأوضح: "أنا سعيدٌ جداً بانضمامه إلينا. لقد أظهر قدراته مع ريال مدريد وأيضاً خلال كأس الأمم الأفريقية. يُضفي لمسةً هجوميةً رائعةً ويُجيد اللعب بين الخطوط. بإمكانه أن يُقدم لنا الكثير في مراكز مختلفة. أراه يُقدم أداءً جيداً. يتمتع بنضجٍ كبير وعقليةٍ رائعة، وهو على استعدادٍ لمساعدة الفريق. سنحتاج إليه، وأنا سعيدٌ جداً بوجود لاعبٍ مثله، وسأحاول استغلال إمكانياته إلى أقصى حد".

وعن كيف يتمنى أن يلعب ريال مدريد، اختتم: "نريد أن نرى ريال مدريد يتجاوز الأفكار والخطط التكتيكية والتنظيم الكروي، بنفس الشخصية والعقلية التي أظهروها في المباراة الأخيرة. إنه شيء لا غنى عنه أبداً، ويجسّد جوهر ريال مدريد خير تجسيد. تلك العقلية، ذلك الطموح، ذلك الحماس وذلك الشغف، التكاتف كفريق واحد وروح الفريق... تلك هي قيمنا، وهي التي تمثلنا ولا يجنب أن نتخلى عنها أبداً. أما الأفكار الكروية فستأتي لاحقاً".