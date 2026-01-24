ريال مدريد يسعى لاستغلال هدية برشلونة أمام فياريال بالليجا

يحل ريال مدريد ضيفًا ثقيلًا على فياريال، اليوم السبت، على ملعب «لا سيراميكا»، ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من الدوري الإسباني لموسم 2025-2026، في مواجهة قوية تحمل أهمية كبيرة في سباق القمة.

ومن المقرر أن تُقام المباراة يوم السبت 24 يناير 2026، حيث تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر، وسط ترقب جماهيري كبير.

وتأتي المواجهة في توقيت حساس، بعدما تلقى ريال مدريد دفعة معنوية غير مباشرة من برشلونة، الذي تعثر في الجولة الماضية بالخسارة أمام ريال سوسيداد بنتيجة 2-1، في الوقت الذي واصل فيه الفريق الملكي انتصاراته بتفوقه على ليفانتي بهدفين دون مقابل، ليشتعل صراع الصدارة مع تقلص الفارق إلى نقطة واحدة فقط.

ويدخل ريال مدريد اللقاء وهو يحتل المركز الثاني برصيد 48 نقطة، واضعًا نصب عينيه مواصلة الضغط على المتصدر.

بينما يسعى فياريال، صاحب المركز الثالث برصيد 41 نقطة، لاستغلال عاملي الأرض والجمهور وتحقيق نتيجة إيجابية تعزز موقعه في المربع الذهبي.

وتُعد مواجهة «لا سيراميكا» واحدة من أصعب اختبارات ريال مدريد خارج ملعبه هذا الموسم، في ظل القوة التي يتمتع بها فياريال على أرضه.