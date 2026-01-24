عامر عامر: إنبي مدرسة حراس المرمى.. والتقييم في مصر حسب الأهواء

شدد عامر عامر حارس مرمى نادي غزل المحلة الحالي وإنبي السابق، على أنه لم يتلق أي عروض أو يتواصل معه أحد من نادي الزمالك للانضمام إلى القلعة البيضاء في أي وقت، مؤكدًا أن كل ما قيل في هذا الأمر عبر سنوات لا أساس له من الصحة، وهذه شهادة للتاريخ.

وتابع "عامر" في تصريحات لبرنامج نجوم دوري نايل مع أحمد المصري عبر إذاعة أون سبورت إف إم: اللعب للزمالك شرف لأي لاعب في مصر، الأبيض نادي كبير في مصر والوطن العربي وإفريقيا والعال، لكن أنا انتمي للقميص الذي ارتديه وأبذل أقصى ما عندي، التشجيع وحب الأهلي ورغبتي في اللعب له أمر آخر ليس له علاقة بعملي.

وأضاف لاعب غزل المحلة الحالي: إنبي مدرسة حراس المرمى في مصر، نصف حراس مرمى دوري نايل حاليًا من أبناء مدرسة إنبي، كلمة السر هي إمام محمدين أفضل رئيس قطاع ناشئين في مصر، مدرب متميز، عينه جيدة، اختياراته متميزة في كل المراكز، عندما ذهبت لإنبي وجدت المهدي سليمان وعلي لطفي ومحمد أبو جبل وعبد العزيز البلعوطي كان أصغر في السن، بعدنا جاء محمود جاد، كلها أسماء بارزة في أندية الدوري المصري الممتاز حاليًا.

وواصل لاعب إنبي السابق: عام 2005 كنت لاعبًا في ناشئي نادي الألومنيوم، إمام محمدين سافر نجع حمادي من أجل إنهاء الصفقة رغم وجود عروض من أندية مثل الإسماعيلي والزمالك وقتها، لكنه نجح في الفوز بالصفقة بدعم من علاء عبد الصادق مدير الكرة وقتها، الصفقة غيرت مجرى حياتي تمامًا.

وأردف: لدينا مشكلة في تقييم اللاعبين في مصر، السؤال هنا: من هو المنوط به تقييم اللاعبين وحراس المرمى حتى نعرف هل ما يحدث صحيح أم خطأ؟.

واختتم عامر عامر حديثه: ما يحدث أن هناك نقاد رياضيين لم يمارسوا اللعبة "ملبسوش جوانتي" يقومون بتقييم حراس مرمى كبار، السؤال هنا: حضرتك بتقيم على أي أساس؟، أرجوكم اتركوا الأمر للمختصين، حراس المرمى الكبار واللاعبين السابقين الذين صنعوا تاريخًا للعبة، هؤلاء الذين لعبوا وعاشوا التفاصيل والأحداث، لكن شخص لم يمارس اللعبة.. الأمور تكون صعبة، كلامكم وانتقادكم شيء جيد، لكن يجب أن يكون التقييم على أسس ومبادئ معينة ومعروفة وليس حسب الأهواء.