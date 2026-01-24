قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
صراع قمة الدوري الأسباني يشتعل.. ريال مدريد في اختبار فياريال وبرشلونة ممنوع من الخطأ
ياميش رمضان.. أسعار البلح والمكسرات وقمر الدين بمحلات العطارة والمجمعات
أحمد العوضى يعلن عن مسابقة جديدة لجمهوره.. كل فايز 2000 جنيه
عامر عامر: تقييم حارس المرمى بالقطعة "خطأ".. والشناوي "متظلمش"
زيلينسكي: روسيا استهدفت مجددا قطاع الطاقة بنحو 400 صاروخ ومسيرة
سفارة أمريكا ببغداد تؤكد: نقل عناصر داعش من سوريا للعراق ليس أمرًا مستمرًا
زكاة أم صدقة؟.. دار الإفتاء تحسم الجدل حول الحكم الشرعي لشنطة رمضان
الرئيس السيسي يضع إكليلا من الزهور على النصب التذكاري لشهداء الشرطة
بث مباشر.. الرئيس السيسي يشهد الاحتفال بالذكرى الـ 74 لعيد الشرطة
أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 24 يناير 2026.. عيار 21 بكام؟
خدمت بنفسي في أفغانستان.. الأمير هاري يهاجم ترامب
عامر عامر: تقييم حارس المرمى بالقطعة "خطأ".. والشناوي "متظلمش"

ياسمين تيسير

أكد عامر عامر حارس مرمى نادي غزل المحلة الحالي وإنبي السابق، أن فكرة تقييم حارس المرمى في مصر بالقطعة أو بالمباراة هي فكرة خاطئة تمامًا، مشددًا على أن التقييم لابد أن يكون بالاستمرارية.

وتابع "عامر" في تصريحات لبرنامج نجوم دوري نايل مع أحمد المصري عبر إذاعة أون سبورت إف إم: محمد الشناوي حارس مرمى كبير جدًا جدًا وقدير جدًا جدًا، أعتقد أنه لا ينظر إلى الانتقادات الموجهة له، أنا اعرفه منذ أكثر من 20 عامًا، هو يضع كل تلك الأشياء وراء ظهره، ويعمل بكل قوة من أجل كتابة تاريخ كبير باسمه، والدليل هو رده على ذلك الهجوم بأداء عالي في الملعب بأوقات كثيرة.

وأضاف لاعب إنبي السابق: الشناوي قادر على تمثيل النادي الأهلي ومنتخب مصر، وكذلك مصطفى شوبير حارس مرمى موهوب جدًا وفرصته أيضًا كبيرة جدًا في حراسة مرمى النادي الأهلي ومنتخب مصر، أتمنى الناس تفصل بين مصطفى شوبير ووالده أحمد شوبير، مصطفى شوبير جدير بحراسة مرمى النادي الأهلي ومنتخب مصر، وأي شخص لديه خلافات مع والده، عليه تنحية ذلك جانبًا، أحمد شوبير من الكبار المحترمين في المجال الرياضي، وكنت أحب مشاهدته عندما كنت صغيرًا، علينا تنحية الخلافات جانبًا والنظر للمصلحة العامة.

وواصل حارس مرمى غزل المحلة الحالي: ليست لدينا أزمة في حراسة المرمى في مصر، لدينا حراس مرمى مميزين، أبرزهم مصطفى شوبير ومحمد سيحا لاعبا الأهلي ومحمد علاء لاعب الجونة ومحمود حمدي لاعب المصري وغيرهم.

وأنهى عامر عامر حديثه: أحمد الشناوي لم يُظلم، لكنه تواجد في فترة مليئة بحراس مرمى كبار، هو حارس مرمى كبير ومميز أيضًا، وكان يمكنه أن يكون الأفضل لكن سوء التوفيق عطله كثيرًا، الشناوي حارس مرمى كبير ولديه استمرارية ويعرف كيف يعود قويًا بعد التعثر.

