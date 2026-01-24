11 دولة تؤكد مشاركتها بالبطولة العربية للشراع مصر 2026

أعلن الاتحاد المصري للشراع، برئاسة المهندس أحمد حبش، عدد الدول المشاركة في البطولة العربية للشراع 2026.

وتستضيف مصر البطولة في سوما باي، الغردقة خلال الفترة من 28 يناير الجاري، حتى 1 فبراير المقبل، بمشاركة 130 لاعبًا ولاعبة من مختلف الدول العربية.

وكشف الاتحاد المصري، أن البطولة ستشهد مشاركة 10 دول عربية بالإضافة إلى مصر “الدولة المستضيفة للبطولة”.

وجاءت قائمة الدول المشاركة كالتالي:

البحرين، قطر، المغرب، الكويت، السعودية، الأردن، الجزائر، ليبيا، عمان، والإمارات العربية المتحدة.

وتشهد البطولة المنافسة في الطرازات التالية: “الكايت، إيلكا، تكنو، الأوبتمست، IQFOIL”

وتواصل اللجنة المنظمة للبطولة برئاسة المهندس أحمد حبش، اجتماعتها خلال الفترة الأخيرة، من أجل الوقوف على كافة تفاصيل البطولة والاستعدادات الأخيرة.

ويسعى الاتحاد المصري للشراع، لإخراج البطولة العربية التي تشهد أكبر عدد من المنتخبات المشاركة، بالصورة التي تليق باسم وسمعة مصر التنظيمية والرياضية.