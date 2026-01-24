قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
لمحدودي ومتوسطي الدخل.. رابط وموعد التقديم في شقق الإسكان الاجتماعي 2026
احتفالية عيد الشرطة.. وزير الداخلية يقدم للرئيس السيسي هدية تذكارية
سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم 24-1-2026 في مصر
الرئيس السيسي يكرم أسر شهداء الشرطة
عيب يا ميدو.. أزمة السحر والزئبق تشتعل والصقر يطالب بالاعتذار للجيل الذهبي
وزير الداخلية: جماعة الإخوان الإرهابية تواصل بث الشائعات على مواقع التواصل
توفيق: معدل الجريمة يواصل التراجع بفضل جهود وزارة الداخلية والتفاعل الجماهيري
وزير الداخلية: نعمل على الرصد المبكر للتنظيمات الإرهابية وتجفيف الأفكار المتطرفة
عصام الصباحي يتنازل عن ترشحه لرئاسة الوفد ويرفع دعوى ببطلان الانتخابات
إنجاز دولي جديد لطب قناة السويس.. تجديد اعتماد لجنة أخلاقيات البحث العلمي لدى OHRP
اختراق مفاجئ.. عبور 26 طائرة صينية و6 سفن إلى تايوان
خاص| الأهلي يجهز بلعمري والجزار لظهورهما الأول أمام وادي دجلة
11 دولة تؤكد مشاركتها بالبطولة العربية للشراع مصر 2026

محمد سمير

أعلن الاتحاد المصري للشراع، برئاسة المهندس أحمد حبش، عدد الدول المشاركة في البطولة العربية للشراع 2026.

وتستضيف مصر البطولة في سوما باي، الغردقة خلال الفترة من 28 يناير الجاري، حتى 1 فبراير المقبل، بمشاركة 130 لاعبًا ولاعبة من مختلف الدول العربية.

وكشف الاتحاد المصري، أن البطولة ستشهد مشاركة 10 دول عربية بالإضافة إلى مصر “الدولة المستضيفة للبطولة”.

وجاءت قائمة الدول المشاركة كالتالي:
البحرين، قطر، المغرب، الكويت، السعودية، الأردن، الجزائر، ليبيا، عمان، والإمارات العربية المتحدة.

وتشهد البطولة المنافسة في الطرازات التالية: “الكايت، إيلكا، تكنو، الأوبتمست، IQFOIL”

وتواصل اللجنة المنظمة للبطولة برئاسة المهندس أحمد حبش، اجتماعتها خلال الفترة الأخيرة، من أجل الوقوف على كافة تفاصيل البطولة والاستعدادات الأخيرة.

ويسعى الاتحاد المصري للشراع، لإخراج البطولة العربية التي تشهد أكبر عدد من المنتخبات المشاركة، بالصورة التي تليق باسم وسمعة مصر التنظيمية والرياضية.

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أسباب تصريحات ترامب عن ضرب إيران؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: الرسائل المشفرة في كتاب «الاتزان الاستراتيجي للخارجية المصرية»

