الرئيس السيسي يلتقط صورة تذكارية مع أسرة الشهيد العقيد رامي هلال
موعد ومكان عزاء والد الموسيقار أحمد إبراهيم.. تفاصيل
مبالغة وتطبيل سياسي.. تعليق عمرو أديب على تصريحات ترامب بشأن أوضاع غزة
أسعار السجائر اليوم السبت 24 يناير 2026 للمستهلك
نفسي أطلع ظابط زي أبويا.. الرئيس السيسي يحتضن ابن الشهيد رامي هلال
الرئيس السيسي يشاهد أحدث النظم والمعدات الحديثة لجهاز الشرطة المصرية
الرئيس السيسي يتوسط صورة تذكارية مع وزير الداخلية وأعضاء المجلس الأعلى للشرطة
تحت أنظار الرئيس السيسي.. فيلم تسجيلي عن بطولة الشهيد العقيد رامي هلال
كمامة ومصحف صغير في يده| بدء استئناف رمضان صبحي على حبسه عاما
سندافع عن إيران حتى الموت.. قائد القوات البرية يجتمع مع الحرس الثوري
مصر تفوز بمنصب النائب الثاني لرئيس البرلمان العربي
سخان غاز يتسبب في اختناق شقيقتين داخل منزل بالعزبة والعرب في سوهاج
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ليست المرة الأولى أمام المغرب.. تاريخ السنغال في الانسحابات

لحظة انسحاب السنغال في نهائي كأس أمم أفريقيا 2025
إسراء أشرف

توج منتخب السنغال بلقب كأس أمم إفريقيا للمرة الثانية في تاريخه، عقب فوزه على منتخب المغرب صاحب الأرض بنتيجة (1-0)، في نهائي درامي حمل الكثير من الجدل والأحداث الساخنة قبل صافرة النهاية.

وكانت المواجهة تسير بخطى ثابتة نحو اللجوء للأشواط الإضافية، قبل أن تنقلب الأجواء رأسًا على عقب في اللحظات الحاسمة من اللقاء، عقب قرارات تحكيمية فجرت موجة غضب عارمة داخل صفوف المنتخب السنغالي.

وقرر الحكم الكونغولي جان جاك نادالا إلغاء هدف لأسود التيرانجا، قبل أن يمنح المنتخب المغربي ركلة جزاء بعد الاستعانة بتقنية الفيديو ومراجعة اللقطة من جديد.

وأثارت تلك القرارات اعتراضات واسعة من لاعبي السنغال وأفراد الجهاز الفني، حيث دعا المدرب بابي ثياو لاعبيه إلى مغادرة أرضية الميدان احتجاجًا، في مشهد تزامن مع فوضى في المدرجات بعد نزول بعض الجماهير السنغالية واندلاع أعمال شغب.

وتوقفت المباراة لفترة من الزمن عقب انسحاب لاعبي السنغال إلى خارج الملعب، قبل أن تنجح مساعي النجم ساديو ماني في تهدئة الأوضاع وإقناع زملائه بالعودة لاستكمال المباراة، خشية التعرض لعقوبات قد تغير مصير النهائي.

وبعد استئناف اللعب، تولى دياز مهمة تنفيذ ركلة الجزاء، لكنه أخفق في ترجمتها إلى هدف بعدما نفذها بأسلوب «بانينكا» في منتصف المرمى، ليتمكن الحارس إدوارد ميندي من التصدي لها دون عناء.

ومع إهدار الركلة، أعلن الحكم نهاية الوقت الأصلي، لتمتد المواجهة إلى شوطين إضافيين، تمكن خلالهما المنتخب السنغالي من حسم اللقب لصالحه، بفضل هدف قاتل وقعة بابي جايي في الدقيقة 94 بتسديدة قوية، منح بها بلاده الللقب.

سوابق سنغالية في كأس أمم إفريقيا

لم تكن هذه الواقعة الأولى في تاريخ كأس أمم إفريقيا التي يرتبط فيها اسم منتخب السنغال بمغادرة أرضية الملعب، إذ شهدت البطولة عدة حالات سابقة، جاءت قراراتها مختلفة وفقًا للظروف واللوائح:

كان 2004 | السنغال × تونس:

 غادر المنتخب السنغالي أرضية الملعب، ليتم اعتماد النتيجة ومنح الفوز لمنتخب تونس.

كان 2013 | السنغال × كوت ديفوار:

 تسببت أعمال شغب من الجماهير السنغالية في إقصاء المنتخب بقرار من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

كان 2025 – النهائي | السنغال × المغرب:

 غادر لاعبو السنغال الملعب لأكثر من 15 دقيقة، ما أدى إلى إيقاف المباراة مؤقتًا قبل استئنافها.

السنغال منتخب السنغال كأس أمم أفريقيا انسحاب السنغال بطولة أمم أفريقيا

