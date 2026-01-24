قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
احتفالية عيد الشرطة.. وزير الداخلية يقدم للرئيس السيسي هدية تذكارية
سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم 24-1-2026 في مصر
الرئيس السيسي يكرم أسر شهداء الشرطة
عيب يا ميدو.. أزمة السحر والزئبق تشتعل والصقر يطالب بالاعتذار للجيل الذهبي
وزير الداخلية: جماعة الإخوان الإرهابية تواصل بث الشائعات على مواقع التواصل
توفيق: معدل الجريمة يواصل التراجع بفضل جهود وزارة الداخلية والتفاعل الجماهيري
وزير الداخلية: نعمل على الرصد المبكر للتنظيمات الإرهابية وتجفيف الأفكار المتطرفة
عصام الصباحي يتنازل عن ترشحه لرئاسة الوفد ويرفع دعوى ببطلان الانتخابات
إنجاز دولي جديد لطب قناة السويس.. تجديد اعتماد لجنة أخلاقيات البحث العلمي لدى OHRP
اختراق مفاجئ.. عبور 26 طائرة صينية و6 سفن إلى تايوان
خاص| الأهلي يجهز بلعمري والجزار لظهورهما الأول أمام وادي دجلة
الدوسري يكتب التاريخ ونيفيز يلمع .. 27 مباراة بلا خسارة وتاريخ الهلال يهدد الرياض

الهلال السودانى
الهلال السودانى

يخوض فريق الهلال متصدر جدول ترتيب دوري روشن السعودي مواجهة قوية عندما يحل ضيفا على فريق الرياض مساء الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة الـ18 من المسابقة في لقاء يقام على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية بالعاصمة الرياض.

ويتصدر الهلال جدول الدوري برصيد 44 نقطة مواصلًا عروضه القوية هذا الموسم في حين يعاني الرياض في مراكز الهبوط حيث يحتل المركز السادس عشر برصيد 10 نقاط فقط ما يزيد من صعوبة مهمته أمام حامل الصدارة.

انتصارات زرقاء وأفضلية تاريخية

يدخل الهلال اللقاء وهو يعيش فترة استثنائية بعدما حقق الفوز في آخر 13 مباراة متتالية بدوري المحترفين ليعادل ثاني أطول سلسلة انتصارات في تاريخ البطولة في وقت يحتفظ فيه الهلال نفسه بالرقم القياسي بعد سلسلة امتدت إلى 24 فوزًا متتاليًا بين سبتمبر 2023 ومايو 2024.

وعلى مستوى المواجهات المباشرة يفرض الهلال هيمنته الكاملة على ديربي الرياض أمام فريق الرياض حيث لم يتعرض لأي هزيمة في آخر 27 مباراة جمعتهما في دوري المحترفين ودوري الدرجة الممتازة محققًا 16 فوزا مقابل 11 تعادلا بينما يعود آخر انتصار للرياض إلى ديسمبر 1994.

في المقابل يعاني فريق الرياض أمام أندية العاصمة إذ خسر آخر أربع مباريات خاضها ضد فرق الرياض في دوري المحترفين ولم يحقق أي فوز في الديربيات منذ انطلاق المسابقة مكتفيًا بثلاثة تعادلات مقابل 11 هزيمة فيما يرجع آخر فوز له في ديربي العاصمة إلى عام 2004 أمام النصر.

أرقام فردية لافتة

واصل سالم الدوسري كتابة التاريخ بقميص الهلال بعدما أصبح الهداف التاريخي لديربيات العاصمة في دوري المحترفين برصيد 15 هدفًا عقب تسجيله هدفا في شباك النصر.

كما تألق اللاعب أمام الرياض بشكل خاص مسهمًا في 7 أهداف خلال 4 مباريات (4 أهداف و3 تمريرات حاسمة).

من جانبه يواصل البرتغالي روبين نيفيز تألقه في خط وسط الهلال حيث وصل إلى 25 تمريرة حاسمة في دوري المحترفين خلال 73 مباراة فقط ليصبح رابع أسرع لاعب يحقق هذا الرقم منذ بدء توثيق البيانات خلف كل من إيغور كورونادو ورياض محرز ويوسف الجبلي.

الهلال في سوق الانتقالات

وعلى صعيد الانتقالات كشفت مصادر مطلعة أن إدارة الهلال تقدمت بعرض جديد لنادي القادسية من أجل التعاقد مع الظهير الأيمن محمد أبو الشامات خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية في خطوة تعكس رغبة النادي في تدعيم صفوفه قبل المراحل الحاسمة من الموسم.

ويعد أبو الشامات البالغ من العمر 23 عامًا الخيار الأول للإدارة الهلالية بينما يأتي ظهير الاتفاق راضي العتيبي كبديل محتمل في حال تعثرت المفاوضات.

وشارك لاعب القادسية هذا الموسم في 19 مباراة بمختلف المسابقات سجل خلالها هدفًا وصنع 5 أهداف.

إنزاجي يتحدث

من جانبه أعرب الإيطالي سيموني إنزاجي المدير الفني للهلال عن رضاه التام بأداء فريقه عقب الفوز الكبير على الفيحاء برباعية نظيفة في الجولة الماضية مؤكدًا ثقته الكاملة في إدارة النادي فيما يخص ملف التدعيمات.

وقال إنزاجي: " قدمنا مباراة قوية وبدأنا اللقاء بشكل مثالي ونجحنا في فرض أسلوبنا أمام فريق منظم رغم الغيابات" .

وأضاف: " أنا مطمئن لأداء المهاجمين مالكوم وليوناردو ونونيز بذلوا مجهودًا كبيرًا واستحقوا التسجيل وسعيد بما قدموه ".

وعن الانتقالات أوضح المدرب الإيطالي: " إدارة الهلال تعمل باستمرار من أجل مصلحة الفريق وأثق في قراراتها سواء بالتعاقد مع لاعب وسط أو مهاجم ".

كما تحدث عن توظيف اللاعبين قائلًا: " ليوناردو ونونيز يلعبان كمهاجمين صريحين لكن في ظل غياب سالم الدوسري شغل نونيز أكثر من مركز ونجح في أداء دور الجناح ".

واختتم إنزاجي تصريحاته بالإشادة بالكرات الثابتة مؤكدًا أنها عنصر أساسي في كرة القدم الحديثة مشيرًا إلى وجود جهاز فني متخصص في هذا الجانب بالإضافة إلى استغلال الرميات الجانبية الطويلة بفضل لاعبين مثل بابلو ماري ولاجامي.

هل يُعتبر السوشي وجبة صحية؟
تناول ألواح البروتين ليست صحية
اعتقال الإسرائيليين
جيتور ‏X70‎‏ موديل 2021
