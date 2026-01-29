قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
طلب إحاطة من النائب حازم حمادي لسرعة إنشاء جامعة سوهاج التكنولوجية
الطريق إلى المونديال يبدأ بالشباب.. حسام حسن يوسع دائرة الاختيارات |تفاصيل
برعاية الرئيس السيسي وحضور الإمام الأكبر.. الأزهر يعقد مؤتمرا دوليا لدعم حقوق المرأة
ألمانيا تدعو لعقوبات اقتصادية غير مسبوقة على روسيا
مستقبل النادي أهم.. «شوبير» يكشف مفاجأة بشأن صفقات الأهلي
روسيا تدعو جميع أطراف الأزمة الإيرانية لضبط النفس والامتناع عن استخدام القوة
الكرملين: فرص التفاوض بشأن إيران لم تستنفد بعد
الزمالك يرفع شعار «لا للرحيل المجاني» في ميركاتو الشتاء
الأهلي يتحمل تكاليف إعارة جراديشارد في الدوري المجري
رسائل للمُرشحين| اللجنة المشرفة على انتخابات رئاسة الوفد تعقد مؤتمراً صحفياً مهماً.. اليوم
آخر موعد 5 فبراير.. سجل بياناتك على رابط استمارة الثانوية العامة 2026
الهند: 4 مدارس في العاصمة نيودلهي تتلقى تهديدات إلكترونية بوجود قنابل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

موعد مباراة منتخب مصر ضد كاب فيردي في نصف نهائي بطولة أفريقيا لليد

منتخب اليد
منتخب اليد
عبدالله هشام

يخوض منتخب مصر الأول لكرة اليد مواجهة قوية أمام منافسه كاب فيردي، ضمن منافسات الدور نصف النهائي لبطولة أمم أفريقيا المقامة حاليًا في رواندا وتستمر حتى 31 يناير الجاري.

ويسعى منتخب مصر لمواصلة عروضهم القوية والاقتراب خطوة جديدة من الحفاظ على اللقب القاري.

ويدخل المنتخب الوطني المباراة بمعنويات مرتفعة بعد مشوار مميز في البطولة، قدم خلاله مستويات فنية وبدنية لافتة، عكست حالة الانسجام الكبيرة بين عناصر الخبرة والشباب، إلى جانب الاستقرار الفني داخل صفوف الفريق.

موعد مباراة مصر وكاب فيردي

وتقام مباراة منتخب مصر ضد كاب فيردي اليوم في تمام الساعة الرابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة

وشهد الدور الرئيسي تفوقًا كاسحًا لمنتخب مصر، بعدما حقق فوزًا عريضًا على الجزائر بنتيجة 42-28 في لقاء فرض فيه الفراعنة سيطرتهم الكاملة على مجريات اللعب، ثم واصلوا عروضهم القوية بالفوز على نيجيريا بنتيجة 48-22، قبل الحصول على راحة أمس، منح خلالها الجهاز الفني اللاعبين فرصة لاستعادة الأنفاس والاستعداد بأفضل صورة لموقعة نصف النهائي.

وكان منتخب مصر قد بلغ الدور الرئيسي بعد تصدره مجموعته بالعلامة الكاملة، عقب الفوز على الجابون 36-25، ثم أنجولا 41-28، واختتم دور المجموعات بانتصار كبير على أوغندا 54-13، ليؤكد تفوقه في جميع مراحل البطولة.

وفي المقابل، حذر الإسباني خوان كارلوس باسكوال، المدير الفني لمنتخب مصر، لاعبيه من خطورة منتخب "كاب فيردي" ، مؤكدًا أن المنافس يمتلك عناصر مميزة ومحترفة، خاصة في الدوري البرتغالي، ويضم لاعبين أصحاب قدرات فردية عالية، يأتي على رأسهم دليسو بيينا، هداف الدوري البرتغالي، إلى جانب عدد من العناصر القادرة على صناعة الفارق.

وأكد باسكوال أن الجهاز الفني درس المنافس جيدًا، ووضع خطة محكمة لإيقاف مفاتيح لعبه والحد من خطورته، مشددًا على ضرورة التركيز الكامل والالتزام التكتيكي طوال مجريات اللقاء، وعدم الانسياق وراء الفوارق النظرية.

وتضم قائمة منتخب مصر لكرة اليد كلًا من:
محمد علي، محمد عصام الطيار، عبدالرحمن حميد، أكرم يسري، محمد أوكا، أحمد هشام سيسا، محمد مؤمن صفا، يحيى خالد، مهاب سعيد، علي زين، أحمد هشام دودو، نبيل شريف، هشام صلاح، إبراهيم المصري، أحمد عادل، ياسر سيف، محمود عبد العزيز «جدو»، يحيى الدرع، وسيف الدرع، في توليفة تجمع بين الخبرة والطموح، وتسعى لمواصلة كتابة تاريخ جديد لكرة اليد المصرية

منتخب مصر منتخب اليد كاب فيردي بطولة أفريقيا مصر وكاب فيردي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ساعة يوم القيامة عند 85 ثانية من منتصف الليل وتحذير من كارثة عالمية

كارثة عالمية محتملة.. ساعة يوم القيامة عند 85 ثانية من منتصف الليل

مؤمن زكريا

سلامة البني آدم أهم.. الغندور يطالب الجماهير بالدعاء لمؤمن زكريا

كامويش

لاعب غريب.. أول تعليق من مدرب كامويش السابق بعد أنباء انتقاله للأهلي

مروة عبد المنعم

المفروض أعمل ايه.. مروة عبد المنعم تتعرض لسرقة حسابها البنكي

مسرح الجريمة

انفراد| سرقة مستشفى بحلوان تكشف مفاجأة: تغيب 70 % من الأطباء وإهدار 1800 عبوة من عقار ميثادول المخدر

محمد صلاح

قذيفة صلاح تنهي الصيام وتكتب التاريخ.. الفرعون يتفوق على إبراهيموفيتش وشيفتشينكو

درون الحرائق

لأول مرة … استخدام دورون الإطفاء للسيطرة على حريق منطقة الزاريب

صورة أرشيفية

ارتفاع أسعار الذهب والنفط.. والدولار يستمر في التراجع

ترشيحاتنا

شوبير

شوبير يحسم الجدل بشأن الموقف النهائي لرحيل ديانج

سيف جعفر

سيف جعفر بين العرض القطري وتمسك الزمالك.. كواليس الساعات الحاسمة

شوبير

رؤية ومنهج جديد ...شوبير يكشف عن خطة الأهلي بشأن صفقات الفريق

بالصور

الشباب والرياضة بالشرقية تطلق مهرجان "أنوار الموهبة" بمشاركة 20 ألف متسابق

الشباب والرياضة بالشرقية
الشباب والرياضة بالشرقية
الشباب والرياضة بالشرقية

طريقة عمل عجينة سمبوسة في البيت

طريقة عمل عجينة سمبوسة في البيت
طريقة عمل عجينة سمبوسة في البيت
طريقة عمل عجينة سمبوسة في البيت

لبشرتك وصحتك.. تناول حفنة من اللوز يوميًا واكتشف فوائده

تناول حفنة من اللوز يوميًا و اكتشف فوائده
تناول حفنة من اللوز يوميًا و اكتشف فوائده
تناول حفنة من اللوز يوميًا و اكتشف فوائده

لمرضى القولون العصبي.. خطوات لتخفيف الانتفاخ والتشنجات والغازات

القولون
القولون
القولون

فيديو

الدواجن

فائض 20%.. «منتجي الدواجن» تطمئن المواطنين قبل رمضان

(أمل حجازي والحجاب)

مسحت أغنية حجابك تاج من سجلي.. أمل حجازي تشعل الجدل بتصريحات صادمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: توازن الرحمة والأمان في الشارع

علاء عبد الحسيب

علاء عبد الحسيب يكتب: رئيس الحكومة الجديدة

المزيد