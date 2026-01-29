موعد مباراة منتخب مصر ضد كاب فيردي في نصف نهائي بطولة أفريقيا لليد

يخوض منتخب مصر الأول لكرة اليد مواجهة قوية أمام منافسه كاب فيردي، ضمن منافسات الدور نصف النهائي لبطولة أمم أفريقيا المقامة حاليًا في رواندا وتستمر حتى 31 يناير الجاري.

ويسعى منتخب مصر لمواصلة عروضهم القوية والاقتراب خطوة جديدة من الحفاظ على اللقب القاري.

ويدخل المنتخب الوطني المباراة بمعنويات مرتفعة بعد مشوار مميز في البطولة، قدم خلاله مستويات فنية وبدنية لافتة، عكست حالة الانسجام الكبيرة بين عناصر الخبرة والشباب، إلى جانب الاستقرار الفني داخل صفوف الفريق.

موعد مباراة مصر وكاب فيردي

وتقام مباراة منتخب مصر ضد كاب فيردي اليوم في تمام الساعة الرابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة

وشهد الدور الرئيسي تفوقًا كاسحًا لمنتخب مصر، بعدما حقق فوزًا عريضًا على الجزائر بنتيجة 42-28 في لقاء فرض فيه الفراعنة سيطرتهم الكاملة على مجريات اللعب، ثم واصلوا عروضهم القوية بالفوز على نيجيريا بنتيجة 48-22، قبل الحصول على راحة أمس، منح خلالها الجهاز الفني اللاعبين فرصة لاستعادة الأنفاس والاستعداد بأفضل صورة لموقعة نصف النهائي.

وكان منتخب مصر قد بلغ الدور الرئيسي بعد تصدره مجموعته بالعلامة الكاملة، عقب الفوز على الجابون 36-25، ثم أنجولا 41-28، واختتم دور المجموعات بانتصار كبير على أوغندا 54-13، ليؤكد تفوقه في جميع مراحل البطولة.

وفي المقابل، حذر الإسباني خوان كارلوس باسكوال، المدير الفني لمنتخب مصر، لاعبيه من خطورة منتخب "كاب فيردي" ، مؤكدًا أن المنافس يمتلك عناصر مميزة ومحترفة، خاصة في الدوري البرتغالي، ويضم لاعبين أصحاب قدرات فردية عالية، يأتي على رأسهم دليسو بيينا، هداف الدوري البرتغالي، إلى جانب عدد من العناصر القادرة على صناعة الفارق.

وأكد باسكوال أن الجهاز الفني درس المنافس جيدًا، ووضع خطة محكمة لإيقاف مفاتيح لعبه والحد من خطورته، مشددًا على ضرورة التركيز الكامل والالتزام التكتيكي طوال مجريات اللقاء، وعدم الانسياق وراء الفوارق النظرية.

وتضم قائمة منتخب مصر لكرة اليد كلًا من:

محمد علي، محمد عصام الطيار، عبدالرحمن حميد، أكرم يسري، محمد أوكا، أحمد هشام سيسا، محمد مؤمن صفا، يحيى خالد، مهاب سعيد، علي زين، أحمد هشام دودو، نبيل شريف، هشام صلاح، إبراهيم المصري، أحمد عادل، ياسر سيف، محمود عبد العزيز «جدو»، يحيى الدرع، وسيف الدرع، في توليفة تجمع بين الخبرة والطموح، وتسعى لمواصلة كتابة تاريخ جديد لكرة اليد المصرية