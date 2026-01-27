بمشاركة 7 دول .. منتخب مصر لسلة الكراسي المتحركة يستعد للبطولة العربية بالكويت

يستعد منتخب مصر لكرة السلة على الكراسي المتحركة للمشاركة في منافسات البطولة العربية للمنتخبات، المقرر إقامتها في دولة الكويت خلال شهر يناير الجاري، وسط مشاركة عربية واسعة تضم 7 منتخبات، في بطولة تحظى بأهمية كبيرة على المستويين الفني والتنافسي.



وتشهد البطولة العربية مشاركة منتخبات مصر، الكويت، الأردن، سوريا، ليبيا، فلسطين، واليمن، في منافسات منتظرة تجمع نخبة من أقوى منتخبات اللعبة في المنطقة العربية، وتسعى خلالها جميع الفرق لتحقيق أفضل النتائج، في ظل التقارب الكبير في المستويات خلال السنوات الأخيرة.

وفي إطار الاستعداد الجاد للبطولة، نظم الاتحاد المصري لكرة السلة على الكراسي المتحركة، برئاسة مي زين الدين، معسكر إعدادي لمنتخب مصر الأول، ضمن التحضيرات النهائية لخوض المنافسات العربية.

وشهد المعكسر الذي أقيم في صالة حسن مصطفى، بمشاركة 20 لاعبًا، رفع معدلات الجاهزية البدنية والفنية قبل السفر إلى الكويت تحت قيادة الجهاز الفني المكون من إسماعيل عكاشة مديرًا فنيًا وجمال جاد الرب مدربًا عامًا ومحمود حسن مدربًا مساعدًا ودكتور نادر سمير للعلاج الطبيعي ومحمد الوصيف مديرًا إداريًا

وعمل الجهاز الفني على بناء فريق متكامل قادر على المنافسة بقوة في البطولة العربية، خاصة أنها تمثل محطة مهمة ضمن برنامج الإعداد لبطولة إفريقيا المؤهلة لكأس العالم.

وشهدت قائمة المنتخب انضمام عدد من العناصر المحترفة في الدوري الإماراتي، أبرزهم أشرف أبو زيد وأحمد صلاح، في خطوة تهدف لتعزيز الصفوف بلاعبين يمتلكون خبرات دولية واحتكاكًا قويًا بالمستويات المختلفة.

وضمت قائمة اللاعبين الذين شاركوا في المعسكر كل من: مجدي طلعت، أحمد فتحي، توبة نجدي، مصطفى محمد، حسب النبي، محمود محفوظ، عمر سعد إبراهيم، محمد فرج، أحمد عصام، موكشا، زياد عبد الرحمن، ربيع العوا، مؤمن أبو رواش، عبد الله حمادة، عبد الرحمن إبراهيم، أشرف أبو زيد، أحمد صلاح.

وركز الجهاز الفني خلال المعسكر على الجوانب التكتيكية ورفع مستوى الانسجام بين اللاعبين، مع تكثيف التدريبات الجماعية والمواقف الخططية، بما يتناسب مع طبيعة المنافسات العربية المنتظرة.

ويأمل اتحاد كرة السلة على الكراسي المتحركة برئاسة مي زين الدين أن يظهر منتخب مصر بصورة قوية في البطولة العربية بالكويت، باعتبارها خطوة أساسية على طريق الإعداد لبطولة إفريقيا المؤهلة لكأس العالم، ومواصلة تثبيت مكانة مصر كأحد أبرز منتخبات اللعبة عربيًا وقاريًا.