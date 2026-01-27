رئيس الهلال السوداني يتفقد حجم الأضرار بمنشآت النادي بسبب الحرب

تفقد هشام حسن السوباط رئيس مجلس إدارة نادي الهلال السوداني حجم الأضرار والخسائر، التي لحقت بمنشآت النادي و الملعب الخاص بالفريق ، خلال فترة الحرب.

وتابع السوباط سير العمل بالعضوية، وخلال الزيارة التي قام بها اليوم برفقة نائب الأمين العام المهندس رامي كمال، ومستشار الرئيس مرتضى ميرغني، على الملعب والفندق والمكاتب الإدارية.

ويشارك نادي الهلال السوداني حاليا في الدوري الرواندي على خلفية توقف بطولة الدوري بسبب الأزمة التي شهدتها البلاد في السنوات الماضية.

ويحتل نادي الهلال السوداني صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري الرواندي برصيد 35 نقطة من 15 مباراة فيما جاء خلفه فريق البوليس الرواندي برصيد 34 نقطة لكن من 17 مباراة.