عرض 8 ملايي ريال.. الهلال يسعى لصفقة دفاعية والفتح يتمسك باللاعب

يسعى نادي الهلال السعودي، لتقوية دفاعه خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، حيث دخل في مفاوضات مع نادي الفتح للتعاقد مع الظهير الأيمن سعيد باعطية.

وأوضحت صحيفة "الرياضية" أن الهلال قدم عرضًا شفهيًا لضم اللاعب بقيمة 8 ملايين ريال، إلا أن إدارة الفتح رفضت العرض بشكل قاطع.

ويبلغ عمر باعطية 25 عامًا، ويرتبط بعقد مع الفتح يمتد حتى نهاية الموسم المقبل، مع إمكانية الدخول في الفترة الحرة يناير 2027، التي تتيح له التوقيع لأي نادٍ دون الحاجة لموافقة ناديه الحالي.

وانتقل اللاعب إلى الفتح في الميركاتو الشتوي لموسم 2022-2023، بعد أن بدأ مسيرته الكروية في فريق الأهلي تحت 19 عامًا، ثم انتقل إلى الأنصار وبعدها جدة قبل أن يستقر في الفتح.

وخلال الموسم الحالي، شارك باعطية في 19 مباراة بجميع المسابقات، ونجح في صناعة هدف واحد، حسب بيانات موقع "ترانسفير ماركت".

وخاض اللاعب 76 مباراة مع الفتح، قدم خلالها ثلاث تمريرات حاسمة، دون أن يسجل أي هدف.