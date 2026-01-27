مروان عثمان يقود هجوم الأهلي أمام وادي دجلة في الدوري

أعلن الدنماركي ييس توروب، المدير الفني للنادي الأهلي، تشكيلته لمواجهة وادي دجلة، ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من بطولة الدوري الممتاز.

تشكيل الأهلي ضد وادي دجلة في الدوري

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: محمد هاني - ياسر ابراهيم - ياسين مرعي - أحمد نبيل كوكا

الوسط: مروان عطية - أليو ديانج- إمام عاشور

الهجوم: أحمد سيد زيزو - تريزيجيه - مروان عثمان.

ويحتل النادي الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب بطولة الدوري المصري، برصيد 23 نقطة، من 12 مباراة فيما جاء وادي دجلة في المركز الرابع برصيد 23 نقطة، من 14 مباراة.