الحقيقة الكاملة فى طلب الشناوي الرحيل عن الأهلي.. وهل تدخل حسام حسن فى الأهلي لإشراك شوبير؟

أثارت مشاركة الحارس مصطفى شوبير في التشكيل الأساسي للنادي الأهلي أمام فريق يانج أفريكانز التنزاني حالة واسعة من الجدل حول مستقبل الحارس الأساسي محمد الشناوي مع الأهلي خلال الفترة المقبلة.

وأكد المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الدنماركي ييس توروب بعد المباراة أنه عقد جلسة مع الشناوي وشوبير موضحا أن المنافسة بينهما على المشاركة في المباريات قائمة وأن من سيقدم الأداء الأفضل هو من سيحصل على فرصة اللعب.

وفي المباراة الأخيرة فضل توروب الدفع بشوبير أساسيا وهو ما أثار تكهنات حول موقف الشناوي من المشاركة في المباريات القادمة.

لا نية للرحيل

في المقابل مصادر داخل النادي أكدت أن محمد الشناوي لا يفكر في الرحيل عن الأهلي وأنه ملتزم بالاستمرار مع الفريق واستكمال مسيرته ضمن صفوف القلعة الحمراء.

وأشارت المصادر إلى أن الشناوي يتفهم طبيعة المنافسة بينه وبين شوبير ويكن له كل الاحترام وهو ما تجلى في تحيته لزميله بعد مباراة يانج أفريكانز.

وأوضحت المصادر أن النادي لم يتلق أي عروض رسمية بشأن بيع أو إعارة الشناوي مؤكدة أن الحارس الدولي يمثل أحد الركائز الأساسية في تشكيلة الفريق وسوف يعتمد عليه المدير الفني في المباريات المقبلة نظرًا لخبراته الكبيرة على الصعيدين المحلي والقاري.

جلسة بين وليد والشناوي

من جانب آخر عقد وليد صلاح الدين مدير الكرة بالنادي الأهلي جلسة مع الشناوي شدد خلالها على ضرورة تقبل المنافسة مع شوبير وهو ما استوعبه الحارس بشكل كامل دون أن تتأثر علاقته بزملائه أو يخلق أي توتر داخل صفوف الفريق.

وعن موقفه مع منتخب مصر أكد الشناوي ثقته في البقاء ضمن القائمة النهائية للفراعنة استعدادًا لكأس العالم 2026 المقرر إقامته في أمريكا وكندا والمكسيك مؤكدًا أن مشاركته في مباريات الأهلي المقبلة ستعزز فرصه في تمثيل المنتخب خلال البطولة.

هل تدخل حسام حسن ؟

من جانبه أشار الإعلامي خالد الغندور إلى أن المدير الفني للمنتخب الوطني حسام حسن لم يتواصل مع توروب بشأن إشراك شوبير على حساب الشناوي مؤكداً أن القرار النهائي يعود بالكامل إلى مدرب الأهلي مع حرصه على مشاركة جميع اللاعبين في المباريات.

كما أوضح الإعلامي أحمد حسن أن الشناوي عقد جلسة مطولة مع توروب للاستفسار عن استبعاده من التشكيل الأساسي وأن المدرب الدنماركي طالب الحارس بالالتزام في التدريبات لاستعادة مكانه بشكل طبيعي في الفترة المقبلة.

وختمت المصادر بالتأكيد على رغبة الشناوي في التركيز مع الأهلي واستكمال مشواره مؤكدًا أنه لا يفكر في أي عروض احترافية خارجية خلال المرحلة الحالية وأنه يشكل أحد الأعمدة الأساسية للفريق بفضل خبراته وقدرته على القيادة داخل الملعب محليًا وقاريًا.

غيابات الأهلي أمام دجلة

كشف الدنماركي ييس توروب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن قائمة المارد الأحمر استعدادًا لمواجهة وادي دجلة في المباراة المقرر إقامتها في الخامسة مساء اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من بطولة الدوري الممتاز.

وشهدت قائمة الأهلي استبعاد عدد من اللاعبين لأسباب فنية حيث قرر المدير الفني خروج كل من الحارس محمد سيحا وأحمد عبد القادر وأشرف داري ويوسف بلعمري في إطار الرؤية الفنية للجهاز الفني قبل المواجهة المرتقبة.

إصابات وبرامج تأهيل

كما غاب عن القائمة محمد شريف بسبب مواصلته البرنامج التأهيلي للتعافي من الإصابة التي يعاني منها فيما استُبعد عمرو الجزار لعدم الجاهزية عقب عودته مؤخرًا من إصابة عضلية حالت دون لحاقه بالمباراة.

موقف الفريقين في جدول الدوري

ويحتل النادي الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 23 نقطة جمعها من 12 مباراة بينما يتواجد فريق وادي دجلة في المركز الرابع بنفس الرصيد من النقاط بعدما خاض 14 مباراة ما يمنح المواجهة أهمية كبيرة في صراع المراكز المتقدمة.