عنتاب التركي يطلب التعاقد مع حارس الأهلي محمد الشناوي

شهدت الساعات الماضية تداول أنباء عن اهتمام نادي غازي عنتاب التركي بالتعاقد مع محمد الشناوي، حارس مرمى الأهلي والمنتخب الوطني.

و أكد مصدر مقرب من محمد الشناوي ان اللاعب يرغب في الاستمرار داخل صفوف القلعة الحمراء، ولا يفكر في مناقشة أي عروض احتراف خارجي، سواء بالبيع أو الإعارة، خلال المرحلة القادمة، مفضلًا التركيز مع الأهلي ومواصلة مشوارهداخل جدان القلعة الحمراء.

ويُعد الشناوي أحد الركائز الأساسية في تشكيل الأهلي، لما يمتلكه من خبرات كبيرة على المستويين المحلي والقاري.

البداية بالأهلي.. مواعيد مباريات الجولة 16 من الدوري الممتاز



تستأنف منافسات الدوري المصري الممتاز بمباريات قوية في الجولة 16، حيث يلتقي كبار الأندية في مواجهات حاسمة.

ويتصدر سيراميكا جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز موسم 2025-2026 فريق سيراميكا كليوباترا برصيد 32 نقطة وبفارق 5 نقاط عن بيراميدز صاحب المركز الثاني برصيد 27 نقطة ويليه الأهلي في المركز الثالث برصيد 23 نقطة وبفارق الأهداف عن وادى دجلة صاحب المركز الرابع .

وجاءت مواعيد مباريات الجولة 16 كالتالي:

الثلاثاء 27 يناير

5:00 الأهلي - وادي دجلة

الأربعاء 28 يناير

5:00 الزمالك - بتروجت

8:00 بيراميدز - الجونة

8:00 المصري البورسعيدي - سيراميكا كليوباترا

الخميس 29 يناير

5:00 إنبي - سموحة

8:00 مودرن سبورت - الاسماعيلي

8:00 غزل المحلة - طلائع الجيش

الجمعة 30 يناير

5:00 فاركو - زد

8:00 الاتحاد - حرس الحدود

8:00 المقاولون العرب - البنك الأهلي