مقولتش إني عرباوي.. تفاصيل طرد محمد معروف لـ نجم الأهلي في الدوري

كشف الحكم الدولي محمد معروف تفاصيل طرد محمد هاني نجم النادي الأهلي أثناء إستبداله في مباراة فاركو التي أقيمت ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.



قال محمد معروف عبر تصريحات إذاعية عن طرد محمد هاني بعد حصوله على إنذار وتوجهه لتسليم شارة القيادة أثناء استبداله فى مباراة فاركو: أنا مينفعش اتكلم في فنيات ولكن عامة أنا بتكلم عامة.. لاعب الفريق الكسبان عند تبديله لازم يخرج من أقرب نقطة.

وتابع: أي كابتن لنادي كبير لابد يحترم هذه الشاره ويتعامل بما يليق بهذا النادي وأنا بتكلم عامة واللاعب اللي فيه تبديل لازم يطلع من أقرب نقطة واللي الحكم يقرره لازم اللاعب ينفذه.



واصل: أنت مفروض ككابتن أو لاعب في نادي كبير لما أقولك اطلع من هنا تقول حاضر يا كابتن واطلع أنت فائز خلاص والقانون عامة لو اللاعب ارتكب خطأ ولم يمتثل لقرار الحكم بتوجهله الكارت الأصفر وده العامة يعني.

وقال محمد معروف: محمد هاني امتثل للقرار وخرج وبعدها اتوقف مباراة واحدة بس وكتبت في تقريري إن الواقعه سلوك غير رياضي.



واختتم حديثه قائلا: مقولتش إني عرباوي .. ناس كتيرة قالت كده لكن ده محصلشي والحدث إني قولتله أطلع من هنا قال لأ وهو أنا همشي أقول مع نفسي أنا عرباوي.. أنا عرباوي.. ملهاش سبب يعني.