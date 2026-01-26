تريزيجيه يتصدر النجوم في دوري أبطال أفريقيا.. وبيراميدز والأهلي يتألقان في دور المجموعات.. من سينجح في بلوغ ربع النهائي؟

بعد نهاية الجولة الثالثة من دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا موسم 2025–2026 تصاعدت الإثارة بين الفرق المشاركة مع تألق واضح للاعبين العرب والأفارقة الذين فرضوا أنفسهم على قائمة الأفضل حسب شبكة "سوفا سكور" العالمية.

في مقدمة هؤلاء النجوم يتصدر محمود حسن تريزيجيه نجم الأهلي بينما شهدت الجولة مزيجًا من التعادلات المثيرة والانتصارات المهمة التي أعادت رسم خريطة المنافسة على بطاقات التأهل للدور ربع النهائي.

وكشفت شبكة "سوفا سكور" العالمية عن قائمة أفضل لاعبي بطولة دوري أبطال أفريقيا بعد انتهاء منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات وسط منافسة قوية بين اللاعبين العرب والأفارقة على صدارة التقييمات.

تريزيجيه يتصدر قائمة الأفضل

وتصدر محمود حسن تريزيجيه نجم الأهلي قائمة أفضل اللاعبين بتقييم 8.53 من 10 متفوقًا على الجميع بفضل مستواه اللافت في مباريات الفريق خلال دور المجموعات.

وجاء أحمد رضا التكناوتي حارس مرمى الجيش الملكي المغربي، في المرتبة الثانية بتقييم 8.20 – 10 بينما حل دجيجي ديارا حارس يانج أفريكانز التنزاني في المرتبة الثالثة بتقييم 8.17 – 10.

وجاء في المرتبة الرابعة مارسيلو أليندي لاعب صن داونز بتقييم 7.93 – 10 فيما احتل أحمد عاطف قطة لاعب بيراميدز المركز الخامس بتقييم 7.83 – 10 ليؤكد التألق الملحوظ للأندية العربية في البطولة هذا الموسم.

نتائج الجولة الثالثة وصراع التأهل

وصلت منافسات دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا موسم 2025–2026 إلى منتصف الطريق بعد انتهاء الجولة الثالثة التي شهدت حالة من التوازن بين الفرق المشاركة خصوصًا الأندية العربية مما يعكس شراسة المنافسة على بطاقات التأهل إلى الدور ربع النهائي.

ويمكن وصف الجولة الثالثة بأنها جولة التعادلات بلا منازع حيث انتهت أربع مواجهات بالتعادل. كان أبرزها اللقاء بين ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي والهلال السوداني، الذي انتهى بنتيجة 2–2 في مباراة حافلة بالفرص والهجمات المتبادلة.

كما شهدت الجولة تعادلًا سلبيًا بين نهضة بركان المغربي وبيراميدز المصري في لقاء اتسم بالحذر التكتيكي بينما شهدت المباريات الأخرى تعادل شبيبة القبائل الجزائري مع الجيش الملكي المغربي وباور ديناموز الزامبي مع ريفرز يونايتد النيجيري ما جعل حسابات التأهل أكثر تعقيدًا.

الأهلي والفرق العربية تواصل التألق

وفي المقابل، حققت عدة أندية انتصارات مهمة كان أبرزها النادي الأهلي المصري حامل الرقم القياسي بعدد مرات التتويج باللقب (12 مرة) الذي واصل عروضه القوية بفوز مستحق على يانج أفريكانز التنزاني 2–0، ليؤكد جدارته في المنافسة على اللقب.

كما حصد الملعب المالي فوزًا هامًا على بيترو أتلتيكو الأنجولي بنفس النتيجة، فيما انتزع الترجي التونسي فوزًا صعبًا على سيمبا التنزاني 1–0. وعلى الجانب الآخر واصل مولودية الجزائر مسلسل النتائج السلبية بخسارته أمام سانت إيلوا لوبوبو الكونغولي ما زاد من الضغوط على الفريق الجزائري قبل الجولات المقبلة.