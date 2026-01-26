قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
جيش الاحتلال: عثرنا على جثة ران جويلي في مقبرة الشجاعية بعد فحص 250 جثمانا
الإمارات: نرفض استخدام أجوائنا أو أراضينا أو مياهنا لأي عمل عسكري ضد إيران
الأرصاد الجوية: تحذيرات من الأتربة.. وكتل هوائية صحراوية ترفع الحرارة وبرودة شديدة ليلا
حشيش وكوكايين.. الداخلية تحبط ترويج صفقة مخدرات بنصف مليار جنية بالإسماعيلية
دعاء المغرب عند الإفطار.. كلمات مستجابة للصائمين 8 شعبان
الداخلية تكشف تفاصيل التعدى على شخص وإختطافة بالجيزة
نتنياهو عن عودة جثمان الجندي ران غويلي من غزة: إنجاز عظيم
ربط طاقة الرياح على الشبكة العامة لكهرباء مصر قبل صيف 2026 .. تفاصيل
رئيس الوزراء: الحكومة ملتزمة بتوفير الأدوية وسداد مستحقات شركات الدواء
زيادة ألف جنيه فى أيام .. قفزة كبيرة لسعر الذهب بمصر
الدولار يستقر عند 47.12 جنيه .. أسعار العملات الأجنبية بختام تعاملات الإثنين
تسريب مفاجئ .. قطع المياه عن منطقتين في حدائق أكتوبر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تريزيجيه يتصدر النجوم في دوري أبطال أفريقيا.. وبيراميدز والأهلي يتألقان في دور المجموعات.. من سينجح في بلوغ ربع النهائي؟

تريزيجيه
تريزيجيه
منتصر الرفاعي

بعد نهاية الجولة الثالثة من دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا موسم 2025–2026 تصاعدت الإثارة بين الفرق المشاركة مع تألق واضح للاعبين العرب والأفارقة الذين فرضوا أنفسهم على قائمة الأفضل حسب شبكة "سوفا سكور" العالمية. 

في مقدمة هؤلاء النجوم يتصدر محمود حسن تريزيجيه نجم الأهلي بينما شهدت الجولة مزيجًا من التعادلات المثيرة والانتصارات المهمة التي أعادت رسم خريطة المنافسة على بطاقات التأهل للدور ربع النهائي.

وكشفت شبكة "سوفا سكور" العالمية عن قائمة أفضل لاعبي بطولة دوري أبطال أفريقيا بعد انتهاء منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات وسط منافسة قوية بين اللاعبين العرب والأفارقة على صدارة التقييمات.

تريزيجيه يتصدر قائمة الأفضل

وتصدر محمود حسن تريزيجيه نجم الأهلي قائمة أفضل اللاعبين بتقييم 8.53 من 10 متفوقًا على الجميع بفضل مستواه اللافت في مباريات الفريق خلال دور المجموعات. 

وجاء أحمد رضا التكناوتي حارس مرمى الجيش الملكي المغربي، في المرتبة الثانية بتقييم 8.20 – 10 بينما حل دجيجي ديارا حارس يانج أفريكانز التنزاني في المرتبة الثالثة بتقييم 8.17 – 10.

وجاء في المرتبة الرابعة مارسيلو أليندي لاعب صن داونز بتقييم 7.93 – 10 فيما احتل أحمد عاطف قطة لاعب بيراميدز المركز الخامس بتقييم 7.83 – 10 ليؤكد التألق الملحوظ للأندية العربية في البطولة هذا الموسم.

نتائج الجولة الثالثة وصراع التأهل

وصلت منافسات دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا موسم 2025–2026 إلى منتصف الطريق بعد انتهاء الجولة الثالثة التي شهدت حالة من التوازن بين الفرق المشاركة خصوصًا الأندية العربية مما يعكس شراسة المنافسة على بطاقات التأهل إلى الدور ربع النهائي.

ويمكن وصف الجولة الثالثة بأنها جولة التعادلات بلا منازع حيث انتهت أربع مواجهات بالتعادل. كان أبرزها اللقاء بين ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي والهلال السوداني، الذي انتهى بنتيجة 2–2 في مباراة حافلة بالفرص والهجمات المتبادلة. 

كما شهدت الجولة تعادلًا سلبيًا بين نهضة بركان المغربي وبيراميدز المصري في لقاء اتسم بالحذر التكتيكي بينما شهدت المباريات الأخرى تعادل شبيبة القبائل الجزائري مع الجيش الملكي المغربي وباور ديناموز الزامبي مع ريفرز يونايتد النيجيري ما جعل حسابات التأهل أكثر تعقيدًا.

الأهلي والفرق العربية تواصل التألق

وفي المقابل، حققت عدة أندية انتصارات مهمة كان أبرزها النادي الأهلي المصري حامل الرقم القياسي بعدد مرات التتويج باللقب (12 مرة) الذي واصل عروضه القوية بفوز مستحق على يانج أفريكانز التنزاني 2–0، ليؤكد جدارته في المنافسة على اللقب.

كما حصد الملعب المالي فوزًا هامًا على بيترو أتلتيكو الأنجولي بنفس النتيجة، فيما انتزع الترجي التونسي فوزًا صعبًا على سيمبا التنزاني 1–0. وعلى الجانب الآخر واصل مولودية الجزائر مسلسل النتائج السلبية بخسارته أمام سانت إيلوا لوبوبو الكونغولي ما زاد من الضغوط على الفريق الجزائري قبل الجولات المقبلة.

دوري أبطال أفريقيا محمود حسن تريزيجيه الأهلي قائمة الأفضل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الصف الثاني الثانوي برقم الجلوس 2026

نتيجة الصف الثاني الثانوي 2026 .. برقم الجلوس |ظهرت بالدرجات

الزمالك

الزمالك يشترط 3 ملايين دولار للموافقة على رحيل حارسه إلى البرتغال

نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الاول 2026

نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الأول 2026 .. ترقبوها

أسعار الدواجن

عاودت الصعود.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين بالأسواق

نتيجة الصف الأول الثانوي 2026 الترم الاول

نتيجة الصف الأول الثانوي 2026 الترم الاول .. ظهرت بالدرجات

خالد الغندور

تعليق غير متوقع من خالد الغندور بشأن الأهلي. ماذا قال؟

إيفرتون

مواعيد مباريات اليوم الإثنين 26 - 1 - 2026 والقنوات الناقلة

وزير التربية والتعليم

مفيش تحسين .. قرارات عاجلة بشأن نظام امتحانات الثانوية العامة

ترشيحاتنا

الاتحاد الأوروبي

الاتحاد الأوروبي يفتح تحقيقا ضد برنامج إيلون ماسك "جروك"

حماس

حماس: تسليم جثة الأسير الإسرائيلي الأخيرة يزيل ذريعة نتنياهو لإفشال الاتفاق

بيسكوف

روسيا: لم نتلق ردا من واشنطن بشأن تحويل مليار دولار لـ"مجلس السلام"

بالصور

تسمم ونوبات تشنجية.. أضرار كارثية لتنازل جوزة الطيب

تسمم و نوبات التشنجية.. أضرار كارثية لـ جوزة الطيب
تسمم و نوبات التشنجية.. أضرار كارثية لـ جوزة الطيب
تسمم و نوبات التشنجية.. أضرار كارثية لـ جوزة الطيب

لغداء سريع.. تورتيلا شاورما دجاج مع ثومية

طريقة تحضير تورتيلا شاورما دجاج مع ثومية
طريقة تحضير تورتيلا شاورما دجاج مع ثومية
طريقة تحضير تورتيلا شاورما دجاج مع ثومية

شئون البيئة بالشرقية يفتش على 5 منشآت غذائية وصناعية

مصنع
مصنع
مصنع

عسر الهضم.. الأعراض وخطوات بسيطة للعلاج في المنزل

عسر الهضم .. الأعراض وخطوات بسيطة للعلاج في المنزل!
عسر الهضم .. الأعراض وخطوات بسيطة للعلاج في المنزل!
عسر الهضم .. الأعراض وخطوات بسيطة للعلاج في المنزل!

فيديو

ياسمين عبد العزيز

تعمل اللي هي عاوزاه .. شقيق ياسمين عبد العزيز يوجه رسالة لها

علي قد الحب

على قد الحب رمضان 2026 .. التفاصيل الكاملة والقنوات العارضة فى مصر والوطن العربي

واقعة شبرا

الغاز مالي الشقة..نهاية مأساوية لأم وأربع أبناء في شبرا الخيمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: عيد الشرطة.. حين يصبح الأمن حكاية وطن

منى أحمد

منى أحمد تكتب: الشرطة المصرية.. عيون لا تنام

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عيوننا الساهرة.. كل عام وأنتم بخير

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: نقوش على الجسد القديم

سيد الضبع

سـيد الضـبـع يكـتب: جيل Z بين الوعي الزائف ومحاولات الاستقطاب المنظّم

المزيد