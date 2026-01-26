ترتيب دوري كرة السلة قبل قمة الأهلي والزمالك

تنطلق مساء اليوم الاثنين منافسات الجولة الحادية عشرة من الدور التمهيدي لبطولة الدوري الممتاز لكرة السلة لموسم 2025-2026.

وتُقام اليوم 4 مباريات قوية ضمن منافسات مجموعة المنافسة على اللقب، حيث يستضيف الزمالك غريمه الأهلي في قمة الجولة، ويلتقي الجزيرة بنظيره سبورتنج، فيما يلعب بتروجيت أمام الاتحاد السكندري، ويلاقي المصرية للاتصالات فريق سموحة.

وقبل انطلاق الجولة الحادية عشرة، نستعرض ترتيب الدور التمهيدي للدوري الممتاز:

المركز الأول - الاتحاد السكندري: 20 نقطة

المركز الثاني - الأهلي: 19 نقطة

المركز الثالث - المصرية للاتصالات: 15 نقطة

المركز الرابع - الزمالك: 15 نقطة

المركز الخامس - سموحة: 15 نقطة

المركز السادس - الجزيرة: 14 نقطة

المركز السابع - بتروجيت: 11 نقطة

المركز الثامن - سبورتنج: 11 نقطة

وتُقام منافسات الدور الترتيبي للدوري الممتاز بنظام الذهاب والإياب بين الفرق الثمانية المشاركة، إذ يحصل الفائز على نقطتين مقابل نقطة واحدة للخاسر، وذلك لترتيب الفرق من الأول إلى الثامن وتحديد مواجهات الدور ربع النهائي.

ويشارك في الدور الترتيبي 8 فرق، وهي: الأهلي، والاتحاد السكندري، والزمالك، وسبورتنج، والجزيرة، والمصرية للاتصالات، وبتروجت، وسموحة.

وتُعد بطولة الدوري الممتاز لكرة السلة البطولة الأبرز على مستوى الموسم المحلي، حيث يتأهل بطلها إلى الدوري الإفريقي، والذي يمثل بوابة الوصول إلى كأس العالم للأندية.

وتُذاع مباريات دوري السلة مباشرةً عبر قناة اتحاد السلة على يوتيوب