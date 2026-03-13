نزل 300 جنيه قبل الإفطار| تراجع سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة
البرلمان العربي يؤكد دعمه الكامل لسيادة لبنان واستقراره وسلامة أراضيه
بعد تقييد مسن.. التضامن تقرر إغلاق دار رعاية بمصر الجديدة وإحالة القائمين عليها للنيابة
معتمد جمال يوجّه رسالة قوية للاعبي الزمالك قبل مواجهة بطل الكونغو
صدمة لمحبيها.. كيا تودع محرك سيارتها الأشهر للأبد
مستقر بدون تغيير.. سعر الدولار يسجل 52.38 جنيهًا اليوم
وزيرا الداخلية والدفاع وقادة القوات المسلحة يشهدون حفل إفطار الشرطة | فيديو
إقبال متوسط لمهندسي بورسعيد بجولة الإعادة على مقعد النقيب
جيش الاحتلال الإسرائيلي: استهدفنا مسئولين استخباراتيين إيرانيين رفيعي المستوى
وزير الخارجية يبحث هاتفيا مع نظيره الجيبوتي تطورات الأوضاع بالقرن الأفريقي
تصريح إماراتي مفاجئ.. ترامب سينهي الحرب مع إيران "في الوقت المناسب"
طرح سؤال اليوم الـ23 من مسابقة نورانيات قرآنية على قناة صدى البلد
برلمان

مطالب بتعزيز تجارة الترانزيت وضمان حقوق العاملين وكشف أموال المشاركة المجتمعية

مجلس النواب
عبد الرحمن سرحان

تشهد أروقة مجلس النواب تحركات برلمانية متواصلة، في إطار استخدام النواب لأدواتهم الرقابية لمتابعة أداء الحكومة ومناقشة عدد من الملفات الاقتصادية والخدمية، حيث تقدم عدد من أعضاء المجلس بأسئلة وطلبات إحاطة موجهة إلى الحكومة، تضمنت مطالب بتعزيز مكانة مصر في تجارة الترانزيت العالمية، وضمان حقوق العاملين في شركات المرافق، إلى جانب الكشف عن أوجه إنفاق أموال المشاركة المجتمعية لشركات البترول.

تعزيز مكانة مصر في تجارة الترانزيت

في هذا السياق، تقدمت النائبة هايدي المغازي، عضو مجلس النواب عن حزب العدل، بسؤال برلماني إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيري النقل والمالية، بشأن رؤية الحكومة لتعزيز مكانة مصر كمسار آمن للتجارة العالمية، خاصة في ظل الاضطرابات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط وتأثيرها على حركة الشحن وسلاسل الإمداد.

وأشارت النائبة إلى أن التطورات العسكرية في المنطقة والاعتداءات على إيران انعكست على حركة التجارة الدولية وأسواق الطاقة، كما زادت المخاطر المرتبطة بمرور السفن عبر مضيق هرمز، الأمر الذي دفع العديد من شركات الشحن إلى البحث عن مسارات بديلة أكثر أمانًا.

وأكدت أن هذه التطورات تخلق فرصة مهمة أمام مصر للاستفادة من موقعها الجغرافي الاستراتيجي بين قارتي أفريقيا وآسيا، وقربها من قناة السويس، إلى جانب امتلاكها شبكة موانئ وبنية تحتية متطورة تؤهلها لتكون مسارًا آمنًا ومهمًا لتجارة الترانزيت.

وطالبت المغازي الحكومة بتوضيح خطتها لجذب شركات الشحن العالمية للمرور عبر الأراضي المصرية، إلى جانب عرض استراتيجية التحول إلى مركز إقليمي لتجارة الترانزيت والخدمات اللوجستية، مع بيان أوجه التعاون بين وزارتي النقل والمالية لتذليل الإجراءات الجمركية والعقبات التي قد تواجه حركة التجارة.

حقوق العاملين بشركات المياه

وفي تحرك رقابي آخر، تقدم النائب حسام حسن، عضو مجلس النواب عن حزب العدل، بطلب إحاطة إلى رئيس المجلس موجّه إلى وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن آلية صرف فروق الحد الأدنى للأجور للعاملين بشركات مياه الشرب والصرف الصحي.

وأوضح النائب أن بعض الشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي تقوم بصرف فروق الحد الأدنى للأجور في استمارات منفصلة خارج مفردات المرتب الشهري، بدلاً من إدراجها ضمن عناصر الأجر الأساسية.

وأشار إلى تلقيه شكاوى من عدد من العاملين، خاصة في محافظتي أسيوط والوادي الجديد، تفيد بأن هذا الإجراء قد يترتب عليه آثار مالية وتأمينية محتملة، لا سيما فيما يتعلق باحتساب بعض الحقوق المرتبطة بعناصر الأجر.

وطالب النائب بإيضاح الأساس القانوني والتنظيمي لهذا الإجراء، مع بيان ما إذا كانت هناك سياسة موحدة لتطبيق الحد الأدنى للأجور داخل الشركات التابعة للشركة القابضة، بما يضمن تحقيق العدالة الوظيفية والاستقرار المالي للعاملين في هذا القطاع الخدمي الحيوي.

كشف أموال المشاركة المجتمعية لشركات البترول

كما تقدم المهندس صالح عبد المنعم راغب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى وزير البترول والثروة المعدنية، بشأن المخصصات المالية للمشاركة المجتمعية لشركات البترول العاملة في مناطق الدخيلة والعامرية وبرج العرب بمحافظة الإسكندرية.

وأوضح النائب أن طلب الإحاطة يستهدف الكشف عن حجم الأموال التي خصصتها هذه الشركات خلال السنوات الماضية للمشاركة المجتمعية، مع توضيح أوجه إنفاقها ومدى انعكاسها على مستوى الخدمات والتنمية في تلك المناطق التي تضم عددًا كبيرًا من شركات البترول.

وأشار إلى أهمية إعادة تقييم أولويات الإنفاق لضمان توجيه هذه المخصصات إلى القطاعات الأكثر احتياجًا، مثل الصحة والتعليم والصرف الصحي ورصف الطرق، بما يحقق استفادة مباشرة لأهالي المنطقة.

وأكد أن منطقة غرب الإسكندرية تمثل أحد أهم المراكز الصناعية والاقتصادية في مصر، نظرًا لوجود عدد كبير من شركات البترول بها، الأمر الذي يستوجب أن ينعكس هذا النشاط الاقتصادي في صورة تنمية حقيقية وخدمات ملموسة للمواطنين.

سعر الذهب

سعر الذهب الآن.. عيار 21 فاق التوقعات

الأرصاد الجوية

ذروة الارتفاع.. الأرصاد تعلن مفاجأة للمواطنين بشأن حالة الجو

قانون التصالح في مخالفات البناء

الحكومة تعلن استعدادها لإنهاء أزمة التصالح.. 3 حالات لا ينطبق عليهم القانون

الأهلي

إعلامي يعلن مفاجأة حال توديع الأهلي دوري أبطال أفريقيا

هشام سليم ونجلة

نجل هشام سليم: خسرت أبويا و صديقي.. ولسه مكتوب في بطاقتي أنثى.. وعايش في البرتغال

كهربا

أول تعليق من كهربا بعد فوز إنبي على الزمالك

المعاشات

بعد طرح نواب تعديل قانون المعاشات.. إقرار معاش إضافي لهؤلاء بشروط

هل حدثت ليلة القدر أمس

هل حدثت ليلة القدر أمس أم لدينا 3 ليال؟.. اعرف كم علامة ظهرت

الدكتور عباس شومان

خطيب الجامع الأزهر: امتلاك القوة يكون لجلب السلام لا للاعتداء على الآخرين

خطيب المسجد الحرام

خطيب المسجد الحرام: الموت يأتي بغتة فبادروا بالتوبة قبل انقضاء رمضان

خطيب المسجد النبوي

خطيب المسجد النبوي: بـ 6 أعمال فيما تبقى من رمضان ينال العبد مغفرة ربه ورضوانه

الشرقية تكثف حملات إزالة التعديات في المهد بمختلف المراكز والمدن

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

إفطار رمضاني بمشاركة 100 طفل من ذوي الهمم وأسرهم في الشرقية

الشرقية
الشرقية
الشرقية

وحدة حقوق الإنسان بالشرقية تتابع الخدمات المقدمة للمواطنين وترصد الشكاوى لضبط الأسواق

الشرقية
الشرقية
الشرقية

أوقاف الشرقية تكرم 50 ألف حافظ للقرآن الكريم

حفظ القرآن الكريم
حفظ القرآن الكريم
حفظ القرآن الكريم

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الخوف من أن يحب غيرك.. هاجس يسكن كل علاقة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: عهد "مجتبى" ومعادلة الردع الجديدة

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

المزيد