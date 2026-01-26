الزمالك يستضيف الأهلي في قمة مباريات الجولة الـ 11 من دوري السلة

تُقام مساء اليوم مباراة الزمالك والأهلي في قمة الجولة الحادية عشر من منافسات الدوري الممتاز لكرة السلة للرجال للموسم الرياضي 2025-2026.

ومن المنتظر أن تنطلق المباراة بين الطرفين في تمام الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة على الصالة المغطاة بنادي الزمالك.

يدخل الأهلي لقاء اليوم محتلًا المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري برصيد 19 نقطة، فيما يحتل الزمالك المركز الرابع برصيد 15 نقطة.

وتُقام منافسات الدور الترتيبي لدوري الممتاز بنظام الذهاب والإياب بين الفرق الثمانية المشاركة، إذ يحصل الفائز على نقطتين مقابل نقطة واحدة للخاسر، وذلك لترتيب الفرق من الأول إلى الثامن وتحديد مواجهات الدور ربع النهائي.

ويشارك في الدور الترتيبي 8 فرق، وهي: الأهلي، والاتحاد السكندري، والزمالك، وسبورتنج، والجزيرة، والمصرية للاتصالات، وبتروجت، وسموحة.

وتُعد بطولة الدوري الممتاز لكرة السلة البطولة الأبرز على مستوى الموسم المحلي، حيث يتأهل بطلها إلى الدوري الإفريقي، والذي يمثل بوابة الوصول إلى كأس العالم للأندية.

وتُذاع مباريات دوري السلة مباشرةً عبر قناة اتحاد السلة على يوتيوب