قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مواعيد مباريات اليوم الإثنين 26 - 1 - 2026 والقنوات الناقلة
ليلة النصف من شعبان .. موعدها وأفضل عبادة تغتنم بها الثواب
مسؤول أمريكي رفيع المستوى: نتوقع فتح معبر رفح بنهاية الأسبوع
تحطم طائرة خاصة تقل 8 أشخاص في مطار بانجور بأمريكا
الزمالك يشترط 3 ملايين دولار للموافقة على رحيل حارسه إلى البرتغال
عاودت الصعود.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين بالأسواق
دعاء الفجر للرزق في السابع من شعبان.. اغتنم أوقات الاستجابة بعد الصلاة
ماذا تقدم تويوتا برادو 2026.. وكم سعرها في السوق السعودي؟
إيران تتوعد برد واسع| تجهيز آلاف الصواريخ.. وواشنطن تجري تدريبا إقليميا
زلازل محتملة وتوقعات مثيرة.. الخبير الهولندي يثير الجدل مجددا مع مطلع 2026
بداية شهر رمضان 2026.. اعرف موعد أول يوم وعدد ساعات الصيام
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الزمالك يشترط 3 ملايين دولار للموافقة على رحيل حارسه إلى البرتغال

الزمالك
الزمالك
رباب الهواري

كشف وائل الخربتاوي، وكيل عمر عبد العزيز حارس مرمى فريق شباب نادي الزمالك مواليد 2008، عن وجود اهتمام قوي من نادي فاماليكاو البرتغالي بالتعاقد مع اللاعب خلال الفترة المقبلة.

وأكد الخربتاوي خلال تصريحات هاتفية لبرنامج ستاد المحور مع الإعلامي خالد الغندور أن مدربين في نادي فاماليكاو، بالإضافة إلى مدربين من الفريق الأول، أبدوا إعجابهم الشديد بإمكانيات عمر عبد العزيز، واستفسروا عنه بعد متابعته، خاصة في ظل علمهم بانتهاء عقده مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري.

وأوضح وكيل اللاعب أن المدير الرياضي لنادي فاماليكاو تواصل بالفعل مع جون إدوارد المدير الرياضي لنادي الزمالك، الذي قام بدوره بتحويل الملف إلى عبد الرحمن إسماعيل مدير التعاقدات بالقلعة البيضاء.

وأضاف أن نادي الزمالك يتمسك بتجديد عقد عمر عبد العزيز أولًا، في الوقت الذي يرغب فيه فاماليكاو في ضم اللاعب مجانًا مقابل منح الزمالك نسبة 15% من إعادة البيع مستقبلًا، مع أحقية النادي الأبيض في التدخل في المفاوضات حال تلقي اللاعب عروضًا أخرى.

وأشار الخربتاوي إلى أن الزمالك طلب الحصول على 3 ملايين دولار نظير رحيل اللاعب، على أن يتم سداد المبلغ بعد ثلاث سنوات، مؤكدًا أن المدير الرياضي لفاماليكاو يتواصل معه بشكل يومي من أجل حسم الصفقة.

واختتم وكيل اللاعبين تصريحاته بالكشف عن أن أحمد إبراهيم لاعب الزمالك مواليد 2009، دخل أيضًا دائرة اهتمامات نادي سبورتنج براجا البرتغالي.

الزمالك اخبار الزمالك اخبار الرياضة صفقات الزمالك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الإنترنت

خفض الأسعار.. لجنة الاتصالات تعلن مفاجأة سارة بشأن باقات الإنترنت

نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2026

نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2026 بالاسم ورقم الجلوس ..ظهرت الآن|صور

الأرصاد

الأرصاد تحذر.. رياح مثيرة للرمال والأتربة على هذه المحافظات غدًا

حالة الطقس في مصر

طقس الغد.. عاصفة ترابية تضرب البلاد وتحذيرات لمرضى الحساسية

أرني سلوت

القرار اتُّخِذ.. إدارة ليفربول تطيح بـ أرني سلوت بعد الهزيمة الأخيرة

سلوت

تصريحات سلوت تكشف مفاجأة بشأن إقالته من تدريب ليفربول

أسعار سبائك الذهب 10 و20 جرام اليوم الاثنين 26 يناير 2026

أسعار سبائك الذهب 10 و20 جرام اليوم الاثنين 26 يناير 2026

موعد صرف مرتبات فبراير2026

بعد قرار المالية .. هذا موعد صرف مرتبات فبراير 2026

ترشيحاتنا

مواعيد القطارات

مواعيد قطارات أسوان اليوم الاثنين 26-1-2026.. النوم والعادي والمكيف

عيد الشرطة

بمناسبة عيد الشرطة.. توزيع الورود والأعلام على المواطنين والسائحين في أسوان

مواقيت الصلاة

مواقيت الصلاة في أسوان اليوم الإثنين 26-1-2026

بالصور

رمضان 2026.. طرح البوسترات الرسمية لمسلسل على قد الحب

نيللى كريم
نيللى كريم
نيللى كريم

استخراج بدل فاقد بطاقة شخصية مستعجل 2026.. رابط مباشر

استخراج بدل فاقد بطاقة شخصية
استخراج بدل فاقد بطاقة شخصية
استخراج بدل فاقد بطاقة شخصية

تبدأ من 20 جنيه.. أسعار ياميش رمضان 2026 في المجمعات الإستهلاكية

اسعار ياميش رمضان
اسعار ياميش رمضان
اسعار ياميش رمضان

وكيل صحة الشرقية يطمىن على الخدمات بحملة مشوار الألف الذهبية يبدأ بخطوة

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

فيديو

عمرو سعد

رمضان 2026.. طرح البرومو الدعائي الثاني لمسلسل إفراج من بطولة عمرو سعد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: عيد الشرطة.. حين يصبح الأمن حكاية وطن

منى أحمد

منى أحمد تكتب: الشرطة المصرية.. عيون لا تنام

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عيوننا الساهرة.. كل عام وأنتم بخير

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: نقوش على الجسد القديم

سيد الضبع

سـيد الضـبـع يكـتب: جيل Z بين الوعي الزائف ومحاولات الاستقطاب المنظّم

المزيد