الزمالك يشترط 3 ملايين دولار للموافقة على رحيل حارسه إلى البرتغال

كشف وائل الخربتاوي، وكيل عمر عبد العزيز حارس مرمى فريق شباب نادي الزمالك مواليد 2008، عن وجود اهتمام قوي من نادي فاماليكاو البرتغالي بالتعاقد مع اللاعب خلال الفترة المقبلة.

وأكد الخربتاوي خلال تصريحات هاتفية لبرنامج ستاد المحور مع الإعلامي خالد الغندور أن مدربين في نادي فاماليكاو، بالإضافة إلى مدربين من الفريق الأول، أبدوا إعجابهم الشديد بإمكانيات عمر عبد العزيز، واستفسروا عنه بعد متابعته، خاصة في ظل علمهم بانتهاء عقده مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري.

وأوضح وكيل اللاعب أن المدير الرياضي لنادي فاماليكاو تواصل بالفعل مع جون إدوارد المدير الرياضي لنادي الزمالك، الذي قام بدوره بتحويل الملف إلى عبد الرحمن إسماعيل مدير التعاقدات بالقلعة البيضاء.

وأضاف أن نادي الزمالك يتمسك بتجديد عقد عمر عبد العزيز أولًا، في الوقت الذي يرغب فيه فاماليكاو في ضم اللاعب مجانًا مقابل منح الزمالك نسبة 15% من إعادة البيع مستقبلًا، مع أحقية النادي الأبيض في التدخل في المفاوضات حال تلقي اللاعب عروضًا أخرى.

وأشار الخربتاوي إلى أن الزمالك طلب الحصول على 3 ملايين دولار نظير رحيل اللاعب، على أن يتم سداد المبلغ بعد ثلاث سنوات، مؤكدًا أن المدير الرياضي لفاماليكاو يتواصل معه بشكل يومي من أجل حسم الصفقة.

واختتم وكيل اللاعبين تصريحاته بالكشف عن أن أحمد إبراهيم لاعب الزمالك مواليد 2009، دخل أيضًا دائرة اهتمامات نادي سبورتنج براجا البرتغالي.