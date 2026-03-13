محافظات

نوة الحسوم.. أمطار خفيفة ورياح باردة على الإسكندرية في آخر جمعة من رمضان

الجو اليوم بالإسكندرية
الجو اليوم بالإسكندرية
أحمد بسيوني

تواصل محافظة الاسكندرية، حالة الطوارئ القصوى للتعامل مع واحدة من أصعب وأشد نوات الشتاء 2026 فى الاسكندرية، وهى نوة الحسوم، حيث تتميز بكونها أصعب وأشد ضراوة بين أقرانها من النوات الشتوية الـ18 التى تهب على المدينة الساحلية كل عام.

محافظ الإسكندرية يرفع حالة الطوارئ

ووجه المهندس أيمن عطية، محافظ الاسكندرية، الأجهزة المعنية باستمرار رفع حالة الطوارئ القصوى بالأحياء وشركة الصرف الصحى، للتعامل مع تداعيات نوة الحسوم والتى تعتبر من أصعب وأشد نوات الشتاء فى موسم 2026، والتى تهب على المدينة منذ يوم 9 مارس وتستمر لمدة 7 أيام متواصلة وتشهد أمطارا غزيرة ورياحا شديدة وصقيعا.

استعدت محافظة الاسكندرية، للنوة الشتوية بخطة طوارئ للتعامل مع التداعيات المصاحبة لنوة الحسوم والتى تواصل ضرب المدينة وتستمر لمدة 7 أيام يصاحبها امطار غزيرة ورياح باردة.

رفع درجة الاستعداد بشركة الصرف الصحي بالإسكندرية 

ترفع شركة الصرف الصحي بالإسكندرية درجة الاستعداد والطوارئ بكافة قطاعاتها، تزامنًا مع توقعات بسقوط أمطار على المحافظة اعتبارًا من صباح اليوم الجمعة 13 مارس، وذلك في إطار خطة الشركة للتعامل الفوري مع أي تجمعات لمياه الأمطار وضمان استمرار كفاءة عمل شبكات الصرف الصحي.

وفي هذا الإطار، تدفع الشركة بعدد كبير من السيارات والبدالات ومعدات رفع المياه بمختلف أنحاء المحافظة منذ الساعة السابعة صباحًا، مع انتشار فرق العمل ميدانيًا بالمناطق الأكثر عرضة لتجمعات مياه الأمطار، لضمان سرعة التدخل والتعامل مع أي طوارئ.

كما قررت الشركة توقف الإجازات وبدل الراحات لجميع العاملين بقطاعات الطوارئ والتشغيل، مع استمرار أعمال تطهير الشنايش والمطابق، وتخفيض مناسيب البيارات، إلى جانب المتابعة المستمرة لمناسيب المصارف على مدار الساعة لضمان جاهزية الشبكات لاستيعاب مياه الأمطار.

من جانبه، أكد المهندس سامي قنديل، رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، أن فرق الطوارئ منتشرة على مدار 24 ساعة، مع تواجد جميع القيادات المعنية ميدانيًا لمتابعة الموقف أولًا بأول والتعامل الفوري مع أي تجمعات للمياه أو بلاغات ترد من المواطنين.

وأضاف «قنديل» أن الشركة تخصص الخط الساخن 175 لتلقي شكاوى وبلاغات المواطنين على مدار الساعة، مؤكدًا سرعة الاستجابة والتعامل مع أي طارئ في مختلف مناطق المحافظة.

وتناشد شركة الصرف الصحي بالإسكندرية المواطنين توخي الحذر خلال فترات سقوط الأمطار، وتجنب إلقاء المخلفات في الشوارع أو داخل شنايش الأمطار، لما تسببه من انسداد للشبكات وتعطيل كفاءة تصريف المياه، كما دعت إلى التواصل مع الخط الساخن في حال وجود أي تجمعات لمياه الأمطار أو مشكلات بشبكات الصرف الصحي.

وتوصف نوة الحسوم بضراوتها وشدتها بسبب ما يصاحبها من امطار غزيرة وطقس غير مستقر، وتعتبر وﺍﺣﺪﺓ ﻣﻦ ﻧﻮﺍﺕ ﺍﻟﺸﺘﺎﺀ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺼﻴﺐ ﺍﻹﺳﻜﻨﺪﺭﻳﺔ، ولها تأثير شديد على حالة الطقس من الأمطار الغزيرة وانخفاض درجات الحرارة وسرعة الرياح ﻭﺍﺭﺗﻔﺎع الأﻣﻮﺍﺝ فى ﺍﻟﺒﺤﺮ، حسب الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

أهم 7 معلومات عن نوة الحسوم

حملت نوة الحسوم ذلك الاسم، لأن الشمس تكون ساطعة خلالها بقوة، لأنها تحسم بين فصلى الربيع والشتاء، وتؤثر على الزرع والضرع.

تبدأ فى الأسبوع الثانى من مارس كل عام، وتحديدا فى اليوم التاسع من الشهر.

تستمر ما يقرب من 7 أيام.

تعتبر من أشد النوات التى تضرب المحافظات.

تتميز ببرق ورعد شديدين وهطول الأمطار.

تعتبر آخر النوات الممطرة الشديدة التى تهب على البلاد.

بعد نوة الحسوم مباشرة، تأتى نوة الشمس الكبيرة، التى تشهد أيضا، أمطارا لمدة يومين. 

