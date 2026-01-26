الكوكي: مباراة المصري والزمالك كانت تكتيكية من الطراز الأول

قال نبيل الكوكي، المدير الفني للنادى المصري خلال المؤتمر الصحفي لمباراة الزمالك والمصري، إن المباراة التي جمعت الفريقين في بطولة الكونفدرالية الإفريقية، كانت تكتيكية من الطراز الأول.

وأضاف الكوكي: “تحكمنا في مجريات اللعب بغالبية فترات المباراة وأتيحت لنا العديد من الفرص السهلة”.

وأوضح المدير الفني للنادى المصري أن التعادل في المباراة حافظ لهم على الصدارة ولكل نقطة ثمن كبير في دور المجموعات.

وأردف الكوكي أن المباراة جمعت بين فريقين من أكبر الفرق المصرية وخبراتهما الأفريقية كبيرة.

وشدد المدير الفني للنادى المصري على أن عدم التركيز والتسرع أضاع علينا العديد من الفرص السهلة ونتمنى أن يلازمنا التوفيق خلال الفترة المقبلة.

واختتم الكوكي أن فريق الزمالك فريق كبير مهما تعددت غياباته.