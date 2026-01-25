بورسعيد .. الانتهاء من 80٪ من أعمال إنشاء شلتر لإيواء الكلاب الضالة

أعلنت محافظة بورسعيد الانتهاء من نحو 80٪ من أعمال إنشاء شلتر إيواء الكلاب الضالة الجاري تنفيذه بالمحافظة، تمهيدًا لتسليمه خلال الفترة الزمنية التي سبق تحديدها من قبل المحافظ خلال تفقده المشروع.

جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء أ ح محب حبشي محافظ بورسعيد، ومتابعته المستمرة لمعدلات تنفيذ المشروعات الخدمية التي تستهدف الحفاظ على الصحة العامة وتحقيق بيئة آمنة للمواطنين.

شلتر إيواء الكلاب الضالة

وأكدت الجهات المنفذة للمشروع أن الأعمال تسير وفق الجدول الزمني المحدد، مع الالتزام بكافة المواصفات الفنية ومعايير الجودة، بما يضمن سرعة دخول الشلتر الخدمة في أقرب وقت ممكن حيث تنفذ الأعمال تحت إشراف المهندسة زينب الجباس مدير إدارة المشروعات بالمحافظة.

ويهدف إقامة الشلتر إلى التعامل الحضاري والآمن مع الكلاب الضالة، من خلال توفير مكان مخصص لإيوائها ورعايتها، بما يسهم في الحد من المخاطر والحفاظ على سلامة المواطنين، وذلك ضمن جهود المحافظة للارتقاء بمستوى الخدمات البيئية والاستجابة لمطالب المواطنين في مختلف القطاعات.

وشدد محافظ بورسعيد على ضرورة تكثيف الجهود للانتهاء من الأعمال المتبقية في المواعيد المحددة، مع المتابعة المستمرة لضمان سرعة التنفيذ دون أي تأخير.