مناخ بورسعيد يداهم فروشات عشوائية .. ورئيس الحي : مش هسيب إشغال يهدد المواطنين | شاهد

شنت الأجهزة التنفيذية بحي المناخ فى محافظة بورسعيد اليوم حملة مكبرة لرفع الإشغالات المخالفة والتعديات واستعادة الانسيابية المرورية بالشوارع

جاءت الحملة في إطار جهود محافظة بورسعيد لإعادة الانضباط للشارع وتحقيق السيولة المرورية، تنفيذًا لتوجيهات اللواء أ ح محب حبشي محافظ بورسعيد

و نفذت الأجهزة التنفيذية بحي المناخ حملة مكبرة بشارع العبور بمشاركة شرطة المرافق برئاسة العميد شادي محروس و العقيد محمد سليمان وذلك بمتابعة شيماء العزبي رئيس حي المناخ

وأسفرت الحملة عن إزالة الإشغالات الثابتة والمتحركة التي تعوق حركة السير

وقد تم التحفظ على 15 بنك خشبي و4 استاندات حديدية و7 شمسيات إلى جانب إزالة وصلات الكهرباء العشوائية والتنبيه على المخالفين بعدم تكرار المخالفات

وتم توجيه إنذارات مشددة بعدم التعدي على حرم الطريق واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين

وشددت رئيس مناخ بورسعيد على استمرار الحملات اليومية لإعادة الانضباط للقضاء على كافة المظاهر العشوائية في إطار خطة المحافظة للحفاظ على المظهر الحضاري وتحسين جودة الحياة للمواطنين وحرصًا على حماية حقوق المارة وتحقيق السيولة المرورية مع اتخاذ الإجراءات القانونية اتجاه المخالفين