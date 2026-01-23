قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حسن عصفور: إسرائيل ألغت الاعتراف المتبادل وتنصلت من التزاماتها منذ وصول نتنياهو للسلطة
دعاء المساء الثابت عن النبي.. كلمات تفتح لك أبواب السماء
مدرب الجزائر السابق يوجه رسالة مؤثرة إلى حسن شحاتة
مشجع من تنزانيا بتيشيرت الزمالك في مباراة الأهلي ويانج أفريكانز.. صور
جدول كامل للإمساك والإفطار.. مواعيد الأذان في رمضان 2026
ميلوني تحذر قادة أوروبا في التعامل مع ترامب : لا تصفوه بالمجنون
تعليق ناري لياسمين عز على إلغاء الإعفاء الاستثنائي لهواتف القادمين من الخارج
بسبب هواتف المصريين بالخارج | مشادة على الهواء بين برلمانية والنبراوي
رئيس الوزراء البريطاني يطالب ترامب بالاعتذار عن تصريح مهين بشأن الناتو
هتافات جماهير الأهلي تهز مدرجات برج العرب خلال لقاء يانج أفريكانز.. فيديو وصور
الذهب يكسر التوقعات .. صعود جديد مساء اليوم 23-1-2026
الزراعة: تحصين وتعقيم 5 آلاف كلب حر منذ بداية العام
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مناخ بورسعيد يداهم فروشات عشوائية .. ورئيس الحي : مش هسيب إشغال يهدد المواطنين | شاهد

حملة مكبرة لإزالة الاشغالات والتعديات بمناخ بورسعيد
حملة مكبرة لإزالة الاشغالات والتعديات بمناخ بورسعيد
محمد الغزاوى

شنت الأجهزة التنفيذية بحي المناخ فى محافظة بورسعيد اليوم حملة مكبرة لرفع الإشغالات المخالفة والتعديات واستعادة الانسيابية المرورية بالشوارع

جاءت الحملة في إطار جهود محافظة بورسعيد لإعادة الانضباط للشارع وتحقيق السيولة المرورية، تنفيذًا لتوجيهات اللواء أ ح  محب حبشي محافظ بورسعيد 

و نفذت الأجهزة التنفيذية بحي المناخ حملة مكبرة بشارع العبور بمشاركة شرطة المرافق برئاسة العميد شادي محروس و العقيد محمد سليمان وذلك بمتابعة  شيماء العزبي رئيس حي المناخ 

وأسفرت الحملة عن إزالة الإشغالات الثابتة والمتحركة التي تعوق حركة السير 
وقد تم التحفظ على 15 بنك خشبي و4 استاندات حديدية و7 شمسيات إلى جانب إزالة وصلات الكهرباء العشوائية والتنبيه على المخالفين بعدم تكرار المخالفات

وتم توجيه إنذارات مشددة بعدم التعدي على حرم الطريق واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين

وشددت رئيس مناخ بورسعيد على استمرار الحملات اليومية لإعادة الانضباط للقضاء على كافة المظاهر العشوائية في إطار خطة المحافظة للحفاظ على المظهر الحضاري وتحسين جودة الحياة للمواطنين وحرصًا على حماية حقوق المارة وتحقيق السيولة المرورية مع اتخاذ الإجراءات القانونية اتجاه المخالفين

بورسعيد محافظ بورسعيد حى المناخ محافظة بورسعيد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الجنيه الذهب

840 جنيها خلال 24 ساعة.. قفزة في أسعار الذهب اليوم الجمعة 23-1-2026

الذهب

جنون الذهب.. عيار 21 يقفز 600 جنيه ويسجل مستويات غير مسبوقة لأول مرة

سعر الذهب في مصر

أسعار الذهب اليوم.. عيار 21 فاق التوقعات

الاهلي

قناة مفتوحه لاذاعة مباراة الأهلي ويانج أفريكانز

اللواء وليد السيسي

"المتهم قاله هموت أنا وعائلتي".. وليد السيسي يعترف لأول مرة بمخالفته القانون

الإيجار القديم

بدء تطبيق الزيادات المقررة على وحدات الايجار القديم في هذا الموعد

صورة أرشيفية

باقة النت تنتهي في أيام| خبير سيبراني يكشف لـ صدي البلد السبب الرئيسي

هيئة الارصاد الجوية

هل تتعرض مصر لإعصار تونس وليبيا؟.. الأرصاد الجوية ترد

ترشيحاتنا

الرئيس السيسي

برلماني: انضمام مصر لمجلس السلام في غزة يأتي استكمالا لدعم القضية والشعب الفلسطيني

حازم الجندي

حازم الجندي يقترح إعفاء المصريين بالخارج الحاصلين على إقامة من رسوم هاتفين سنويا

مجلس النواب

طلب إحاطة بسبب تأخر افتتاح مستشفى أورام الأطفال بسنهور

بالصور

محافظ الشرقية: حملة للنظافة ورفع الإشغالات والتعديات بمدينة الزقازيق| صور

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

أكلات في البيت تغنيك عن الدليفري.. طعم شهي وتوفير مضمون

أكلات بيتية تغنيك عن الدليفري
أكلات بيتية تغنيك عن الدليفري
أكلات بيتية تغنيك عن الدليفري

سر المطاعم في البيت.. 7 إضافات بسيطة تغيّر طعم الأكل

سر طعم المطاعم في البيت.. 7 إضافات بسيطة تغيّر الأكلة تمامًا
سر طعم المطاعم في البيت.. 7 إضافات بسيطة تغيّر الأكلة تمامًا
سر طعم المطاعم في البيت.. 7 إضافات بسيطة تغيّر الأكلة تمامًا

وصفات بعجينة واحدة تكفي 5 أصناف.. وفّري وقتك ومجهودك

وصفات بعجينة واحدة تكفي 5 أصناف.. وفّري وقتك ومجهودك
وصفات بعجينة واحدة تكفي 5 أصناف.. وفّري وقتك ومجهودك
وصفات بعجينة واحدة تكفي 5 أصناف.. وفّري وقتك ومجهودك

فيديو

الحديد

3000 جنيه زيادة بسعر طن الحديد .. الشعبة تكشف السبب

الأرصاد

ذروة الشتاء .. تحذير عاجل من الأرصاد

المستشار محمد الحمصاني

متحدث الوزراء يكشف ملامح خطة تطوير قصور الثقافة .. تفاصيل

الذهب والدولار

أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الجمعة.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أسباب تصريحات ترامب عن ضرب إيران؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: الرسائل المشفرة في كتاب «الاتزان الاستراتيجي للخارجية المصرية»

المزيد