محافظات

فرق مناخ بورسعيد الميدانية تكثف جهودها للحفاظ على الكورنيش

فرق مناخ بورسعيد الميدانية تكثف جهودها للحفاظ علي الكورنيش واستمرار رفع كفاءته
فرق مناخ بورسعيد الميدانية تكثف جهودها للحفاظ علي الكورنيش واستمرار رفع كفاءته
محمد الغزاوى

كلفت شيماء العزبي، رئيس حي المناخ، بمحافظة بورسعيد ادارة الاشغالات بالحي بمتابعة الانضباط علي الممشي الساحلي "الكورنيش" حفاظاً علي استدامته تحقيقاً لاهداف التنمية المستدامة المدرجة ضمن رؤية مصر 2030 وبعد افتتاح المرحلة الأولى من مشروع تطوير كورنيش بورسعيد، وتنفيذاً لتوجيهات اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد 

فرق مناخ بورسعيد الميدانية تكثف جهودها للحفاظ علي الكورنيش واستمرار رفع كفاءته

وهدفت الحملة إلى متابعة وازالة اية اشغالات وتعديات ومخالفات علي الكورنيش ؛ للحفاظ على مكتسبات التطوير واستدامة الكورنيش، بما يضمن ظهور الكورنيش في أبهى صورة حضارية تليق بالمدينة الباسلة خلال المناسبات الجارية ، وبما يعكس جهود الدولة في تطوير الواجهة البحرية وإعادة إحيائها كمتنفس حضاري وسياحي للمواطنين والزائرين.

وأكدت  رئيس حي المناخ أن هذه الحملات تأتي تكاملًا مع أعمال تطوير المرحلة الأولى من الكورنيش، الممتدة من أمام نادي الصيد وحتى مجمع المطاعم، والتي تشمل أرضيات حديثة، وأعمدة إنارة ديكورية، وإضاءات مخفية، وترميم السور الحجري وسلالم الشاطئ، بما يعزز الهوية البصرية للمدينة ويحافظ على استدامة ما تم إنجازه.

وأشارت رئيس مناخ بورسعيد  إلى أن رفع كفاءة الكورنيش يأتي في سياق تحقيق أهداف رؤية مصر 2030، وخاصة ما يتعلق بتحسين جودة الحياة، ودعم السياحة، والحفاظ على البيئة، وتعزيز التنمية الحضرية المستدامة، مؤكدًا استمرار المتابعة الميدانية اليومية للحفاظ على الانضباط والمظهر الحضاري للمنطقة.

بورسعيد محافظة بورسعيد حى المناخ كورنيش بورسعيد

