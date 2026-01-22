بورسعيد.. إزالة 10 حالات تعد لمبان مخالفة على أراضي زراعية وأملاك دولة

نفذت الأجهزة التنفيذية بحي الجنوب فى محافظة بورسعيد عدد من قرارات الإزالة بنطاق المحافظة في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية والتصدي الحاسم لمخالفات البناء والتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وضمن أعمال الموجة الثامنة والعشرين لإزالة التعديات.

وأسفرت الحملات التي قادها حي الجنوب برئاسة الأستاذ أحمد زغلف و بمشاركة قوات الأمن و مديرية الزراعة، عن إزالة عدد 9 حالات مبانٍ مخالفة على الأراضي الزراعية، إلى جانب إزالة عدد 10 حالات تعدي مبانٍ على أراضٍ زراعية وأملاك دولة بنطاق جمعيات بورفؤاد، وخالد بن الوليد، والإسراء، وذلك بإجمالي مساحة تقدر بنحو 1515 مترًا مربعًا

وأكدت الجهات التنفيذية استمرار تكثيف حملات الإزالة خلال مراحل الموجة 28، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، تنفيذًا للقانون والحفاظ على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة ومنع أي تعديات جديدة.