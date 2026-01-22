قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إسرائيل ترفع مستوى التأهب تحسباً لضربة أمريكية محتملة على إيران
بالطائرات الحربية.. غارة إسرائيلية جديدة تستهدف المناطق الشرقية لقطاع غزة
ضبط مهندسة انتحلت صفة طبيب جلدية في بور سعيد
فالنسيا يغيّر بوصلته نحو ديانج.. والأهلي يضع كانوتيه بديلًا محتملًا
قواعد عسكرية.. نيويورك تايمز تكشف عن اتفاق محتمل لحل أزمة جرينلاند
«الإعلاميين» تعلن طرح وحدات سكنية متميزة كاملة التشطيب | استلام فوري
دعاء الفجر.. ردّد مع بداية اليوم أدعية النبي للرزق والبركة
استقرار أسعار الحديد في الأسواق العالمية والمحلية اليوم الخميس
رسائل واشنطن للقاهرة .. إشادة بـ «السيسي» وتأكيد على دور مصر المحوري في الشرق الأوسط
ترتيب دوري أبطال أوروبا بعد الجولة السابعة.. تأهل أرسنال وبايرن ميونخ
لن نتعرض للابتزاز عسكريا.. إسبانيا تطالب أوروبا بتشكيل جيش مشترك للردع
الرئيس السيسي يعود إلى أرض الوطن عقب مشاركته في منتدى دافوس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

بورسعيد.. إزالة 10 حالات تعد لمبان مخالفة على أراضي زراعية وأملاك دولة

ازالات بجنوب بورسعيد ضمن الموجة 28
ازالات بجنوب بورسعيد ضمن الموجة 28
محمد الغزاوى

نفذت الأجهزة التنفيذية بحي الجنوب فى محافظة بورسعيد  عدد من قرارات الإزالة بنطاق المحافظة في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية والتصدي الحاسم لمخالفات البناء والتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وضمن أعمال الموجة الثامنة والعشرين لإزالة التعديات.

وأسفرت الحملات التي قادها حي الجنوب برئاسة الأستاذ أحمد زغلف و بمشاركة قوات الأمن و مديرية الزراعة،  عن إزالة عدد 9 حالات مبانٍ مخالفة على الأراضي الزراعية، إلى جانب إزالة عدد 10 حالات تعدي مبانٍ على أراضٍ زراعية وأملاك دولة بنطاق جمعيات بورفؤاد، وخالد بن الوليد، والإسراء، وذلك بإجمالي مساحة تقدر بنحو 1515 مترًا مربعًا

إزالة 10 حالات تعد لمبان مخالفة علي أراض زراعية وأملاك دولة جنوب بورسعيد بجمعيات " بورفؤاد وخالد بن الوليد والاسراء " 

وأكدت الجهات التنفيذية استمرار تكثيف حملات الإزالة خلال مراحل الموجة 28، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، تنفيذًا للقانون والحفاظ على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة ومنع أي تعديات جديدة.

بورسعيد جنوب بورسعيد محافظة بورسعيد أرض زراعية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط بوابة التعليم الأساسي 2026

رابط بوابة التعليم الأساسي 2026 ونتيجة صفوف النقل بالرقم القومي ..درجاتك هنا

نتيجة أولى ثانوي 2026

نتيجة أولى ثانوي 2026 .. المدارس تعلن ظهورها

تأثير العاصفة هاري في تونس

العاصفة هاري تضرب 6 دول عربية بعد تونس.. هل مصر في دائرة الخطر؟

حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من رياح وأمطار في هذه المناطق

حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من رياح وأمطار في هذه المناطق

الذهب يشتعل عالميًا ومحليًا.. عيار 21 يسجل أعلى سعر في تاريخه

الذهب يشتعل عالميًا ومحليًا.. عيار 21 يسجل أعلى سعر في تاريخه

ياسمين عبد العزيز

كل ده عشان إعلان المسلسل نزل .. ياسمين عبد العزيز ترد بغضب على حملات الهجوم ضدها

الأرصاد

الأرصاد: طقس الغد دافئ نهارا شديد البرودة ليلآ على أغلب الأنحاء

الفنان محمود حجازي

محمود حجازي يرد على اتهامات الاعتداء: إشاعة ومحضر كيدي لمنع سفر الطفل.. خاص

ترشيحاتنا

مي سليم

بإطلالة كلاسيكية.. مي سليم تتألق في أحدث ظهور عبر إنستجرام

نبيلة عبيد

أميرة هاني توجه رسالة مؤثرة لنبيلة عبيد: أنتِ أمي وخالتي وسندي

مصر ولّادة 2

مصر ولادة 2.. مواهب شابة ترسم ملامح المستقبل في آرتوكس

بالصور

حساسية البرد.. الأعراض وأسبابها

حساسية البرد.. الاعراض و اسبابها
حساسية البرد.. الاعراض و اسبابها
حساسية البرد.. الاعراض و اسبابها

مثالية للمناطق المزدحمة.. سعر كيا بيكانتو 2015 المستعملة

كيا بيكانتو
كيا بيكانتو
كيا بيكانتو

طريقة لازانيا كريمي باللحمة المفرومة والموزريلا

لازانيا كريمي باللحمة المفرومة والموزريلا
لازانيا كريمي باللحمة المفرومة والموزريلا
لازانيا كريمي باللحمة المفرومة والموزريلا

كيا تكشف الستار عن نيرو 2027 فيس ليفت الجديدة

كيا نيرو
كيا نيرو
كيا نيرو

فيديو

هل ينضم مزدوجي الجنسية للفراعنة؟

تغيرات جذرية بمنتخب مصر.. 8 لاعبين مزدوجي الجنسية على رادار حسام حسن

أم تدعي علي نجلها

إهانة وزواج وخلافات عائلية.. دعاء أم علي على نجلها أمام الكعبة يشعل جدلًا واسعًا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أسباب تصريحات ترامب عن ضرب إيران؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: الرسائل المشفرة في كتاب «الاتزان الاستراتيجي للخارجية المصرية»

المزيد