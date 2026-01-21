قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ بورسعيد يستجيب لـ مُسنة من سكان «سلام مصر» بتخفيض تعريفة الركوب | شاهد

محمد الغزاوى

استجاب اللواء اركان حرب محب حبشي محافظ بورسعيد لمسنة بالمعاش من العاملين السابقين بأحد دوادين الأحياء، خلال جولته بمدينة سلام مصر فى تخفيض سعر أجرة التوصيل من بورسعيد إلى قرية سكنية بالقرب من المدينة.


وكانت المُسنة عرضت شكوى جماعية لسكان قرية كنوز الشرق السكنية بخصوص تسعير مدير مشروع النقل الداخلي أجرة التوصيل من بورسعيد الي القرية بـ 100 جنيه ذهاب او عودة وهو المكلف لهم كون أغلبهم بالمعاش.

وأكدت السيدة المُسنة خلال حديثها لمحافظ بورسعيد أن لديها ابن يتكلف علاجه شهريًا 30 ألف جنيه.

وعلى الفور فى استجابة عاجلة من المحافظ بعد الاستفسار عن بعد مسافة القرية عن مدينة سلام مصر والتى تبين انها لا تتجاوز 15 كيلو طالب المحافظ مسؤل النقل الداخلي بحساب التكلفة التقديرية وإضافتها على تسعيرة المدينة المقررة 15 جنيهًا

وأكد مسئول النقل الداخلي ان التكلفة ستصل اجماليا الي 30 جنيه فى الذهاب او عودة وهو ماصدق محافظ بورسعيد على تنفيذها استجابة لمطالب السيدة المسنة و سكان القرية


محافظ بورسعيد ورئيس جهاز "سلام" يبحثان آليات تشغيل المنشآت الخدمية بالمدينة الجديدة

كان اللواءمحب حبشى، محافظ بورسعيد، تفقد مقر جهاز مدينة بورسعيد الجديدة "سلام"، حيث كان في استقباله المهندس أشرف السماليجي، رئيس جهاز المدينة.

استهدفت الزيارة بحث سبل التعاون وتذليل العقبات لتشغيل عدد من المنشآت الخدمية والإدارية الحيوية التي تم الانتهاء من تنفيذها بمعرفة وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وذلك تمهيداً لنقل إدارتها وتشغيلها عبر الجهات المعنية التابعة للإدارة المحلية والوزارات الخدمية بوزارة التنمية المحلية.

تنسيق حكومي لدعم التنمية العمرانية

وشهد الاجتماع مناقشة الموقف التنفيذي والتشغيلي لكل المركز الطبي: لبحث آليات توفير الأطقم الطبية وتجهيزه بأحدث المعدات لخدمة قاطني المدينة الجديدة و نقطة الإطفاء ونقطة الشرطة: لضمان بسط السيطرة الأمنية وتوفير الحماية المدنية، تماشياً مع خطة الدولة في تأمين المجتمعات العمرانية الناشئة.

تصريحات المسؤولين

وأكد محافظ بورسعيد خلال جولته أن مدينة "سلام" تمثل مستقبل التوسع العمراني للمحافظة، مشيراً إلى أن التكامل بين محافظة بورسعيد وجهاز مدينة بورسعيد الجديدة -سلام هو الضمانة الأساسية لسرعة توطين السكان وتوفير كافة الخدمات الأساسية التي تضمن استدامة الحياة بالمدينة.

من جانبه، استعرض المهندس أشرف السماليجي، رئيس جهاز مدينة بورسعيد الجديدة، الموقف النهائي للمباني الخدمية، مؤكداً أن الجهاز لا يألو جهداً في إنهاء كافة المرافق والمنشآت وفق أعلى معايير الجودة، مشيداً بحرص المحافظة على سرعة تفعيل هذه الخدمات لتصبح المدينة مركزاً حضارياً متكاملاً شرق القناة.
 

بورسعيد محافظ بورسعيد محافظة بورسعيد سلام مصر

