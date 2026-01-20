حبشي: تشغيل 5 رحلات يوميًا لربط بورسعيد بمدينة «سلام»

التقى اللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد،خلال جولته الموسعة بمدينة بورسعيد الجديدة «سلام» بعدد من المواطنين، واستمع إلى مطالبهم واحتياجاتهم، مؤكدًا حرص المحافظة على المتابعة الميدانية المستمرة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

ورافق المحافظ خلال جولته اللواء أشرف السمليجي رئيس مدينة سلام مصر، و العميد اسلام بهنساوي رئيس مدينة بورفؤاد، ومديري المديريات و الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

توفير الاحتياجات الأساسية لحين تشغيل جميع الخدمات بالمدينة

وأكد محافظ بورسعيد لسكان المدينة على توفير أتوبيسات نقل من مدينة بورسعيد إلى مدينة بورسعيد الجديدة «سلام» بعدد خمس رحلات يوميًا ذهابًا وإيابًا، وذلك لتيسير حركة تنقل المواطنين وتخفيف الأعباء عنهم.

وخلال اللقاء، استمع المحافظ إلى مطالب المواطنين بشأن إنشاء مكتب بريد، والعمل على توفير سيارة بريد متنقلة لتقديم الخدمات البريدية لحين الانتهاء من إنشاء المكتب الدائم.

كما أكد محافظ بورسعيد انتظام توفير السلع التموينية والخبز لخدمة 60 أسرة حتى الآن، مشددًا على استمرار توفير الاحتياجات الأساسية بشكل منتظم وذلك لحين الانتهاء من تشغيل كافة الخدمات بشكل كامل داخل مدينة بورسعيد الجديدة «سلام».

وأشار المحافظ إلي الانتهاء من تشغيل مدرسة تعليم أساسي تضم 33 فصلًا، لدعم المنظومة التعليمية وتوفير بيئة تعليمية مناسبة لأبناء المدينة.